В спальне будет теплее: простой трюк для сохранения тепла во время отключений

Даже когда отопление работает, у окна в спальне может ощущаться холод. Сделать комнату более уютной поможет простой прием – сочетание нескольких слоев штор.

Как правильно оформить окно, чтобы лучше сохранять тепло, объяснила менеджер по дизайну Blinds2Go Хлоя Дакоста изданию Ideal Home.

Как шторы помогают сохранять тепло?

В холодное время года окна становятся одним из путей потери тепла. Однако несколько слоев текстиля могут создать дополнительный барьер между стеклом и комнатой. Воздушные прослойки между ними замедляют теплообмен и помогают сделать пространство у окна более комфортным.

Эффект зависит не только от количества слоев, но и от плотности ткани и прилегания штор. Для сохранения тепла стоит выбирать плотные модели или изделия с теплоизоляционной подкладкой, которые хорошо закрывают окно.

Какие шторы стоит сочетать в спальне?

Хлоя Дакоста предлагает трехслойную комбинацию: рулонная штора ближе всего к стеклу, легкая полупрозрачная занавеска посередине и плотные портьеры со стороны комнаты. Такое оформление позволяет регулировать освещение и закрывать плотный текстиль вечером.

Менеджер по продуктам и трендам 247 Blinds Хелен О'Коннор также советует сочетать терможалюзи с плотными фактурными шторами. Для создания уютной атмосферы можно выбрать медно-оранжевые или бордовые оттенки или несколько тонов одного цвета.

При этом именно цвет создает визуальное ощущение тепла, а изоляционные свойства зависят от материала и конструкции.



Какие шторы стоит сочетать в спальне / Фото Unsplash

Когда открывать и закрывать шторы?

Держать окна занавешенными весь день не всегда целесообразно. Министерство энергетики США рекомендует зимой открывать шторы на южных окнах днем, чтобы солнечные лучи естественным образом нагревали помещение. Вечером их стоит закрывать, чтобы уменьшить ощущение холода от стекла.

Если же у закрытого окна чувствуется сквозняк, стоит проверить уплотнения и щели. Текстиль помогает удерживать тепло, но для заметного результата важно также устранить места, через которые проходит холодный воздух.