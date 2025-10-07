С приходом холодов все больше украинцев ищут способы сохранить тепло дома без дорогостоящего ремонта. Эксперты отмечают: иногда достаточно нескольких бюджетных решений, чтобы температура в квартире поднялась на несколько градусов, а счета за отопление снизились.

Как сохранить тепло дома?

Уплотнители для окон – самый простой способ

Даже небольшие щели между рамой и стеклом пропускают холодный воздух. Именно поэтому резиновые или поролоновые уплотнители – настоящее спасение. Их легко наклеить самостоятельно, а стоят они копейки. По словам специалистов, такой простой шаг может уменьшить потери тепла до 25%.

Совет: перед наклеиванием уплотнителя очистите поверхность спиртовым раствором, чтобы он лучше держался.

Щели под дверью – незаметный источник холода

Через нижнюю часть дверей часто проходит мощный поток холодного воздуха. Самый дешевый лайфхак – "змейка" или валик из ткани, который кладут вдоль щели. Или воспользуйтесь самоклеющимися лентами, которые продаются в любом строительном магазине.

Текстиль – ваш союзник

Как пишет Habitat for Humanity, плотные шторы или даже старые одеяла, подвешенные возле окон, способны заметно сохранять тепло. Совет от The Guardian Home: занавешивать шторы сразу после захода солнца, чтобы предотвратить тепловые потери через стекло. Ковер или дорожка на полу также уменьшают ощущение холода, особенно если под полом – подвал или неотапливаемое помещение.



Как за копейки утеплить дом / Фото Africa Images

Используйте фольгу или теплоизоляционные панели за батареями

Недорогой рулон фольгированного утеплителя (стоимость – от 50 гривен) помогает возвращать тепло в комнату, вместо того чтобы оно поглощалось стеной.

Проверьте вентиляционные решетки

Зимой не стоит полностью закрывать вентиляцию, но ее можно прикрыть регулируемыми заслонками – так воздух будет циркулировать, не создавая сквозняков.

Комбинация этих простых шагов может уменьшить потери тепла на 30 – 40% и сделать дом значительно комфортнее даже без капитального ремонта.

