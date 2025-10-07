З приходом холодів дедалі більше українців шукають способи зберегти тепло вдома без дорогого ремонту. Експерти наголошують: іноді достатньо кількох бюджетних рішень, щоб температура у квартирі піднялася на кілька градусів, а рахунки за опалення – знизилися.

Своїми секретами поділилося видання The Guardian, передає 24 Канал.

Як зберегти тепло вдома?

Ущільнювачі для вікон – найпростіший спосіб

Навіть невеликі щілини між рамою та склом пропускають холодне повітря. Саме тому гумові або поролонові ущільнювачі – справжній порятунок. Їх легко наклеїти самостійно, а коштують вони копійки. За словами фахівців, такий простий крок може зменшити втрати тепла до 25%.

Порада: перед наклеюванням ущільнювача очистіть поверхню спиртовим розчином, щоб він краще тримався.

Щілини під дверима – непомітне джерело холоду

Через нижню частину дверей часто проходить потужний потік холодного повітря. Найдешевший лайфхак – "змійка" або валик з тканини, який кладуть уздовж щілини. Або скористайтесь самоклеючими стрічками, які продаються в будь-якому будівельному магазині.

Текстиль – ваш союзник

Як пише Habitat for Humanity, щільні штори або навіть старі ковдри, підвішені біля вікон, здатні помітно зберігати тепло. Порада від The Guardian Home: запинати штори одразу після заходу сонця, щоб запобігти тепловим втратам через скло. Килим або доріжка на підлозі також зменшують відчуття холоду, особливо якщо під підлогою – підвал або неопалюване приміщення.



Як за копійки утеплити оселю / Фото Africa Images

Використовуйте фольгу або теплоізоляційні панелі за батареями

Недорогий рулон фольгованого утеплювача (вартість – від 50 гривень) допомагає повертати тепло в кімнату, замість того щоб воно поглиналося стіною.

Перевірте вентиляційні решітки

Взимку не варто повністю закривати вентиляцію, але її можна прикрити регульованими заслінками – так повітря циркулюватиме, не створюючи протягів.

Комбінація цих простих кроків може зменшити втрати тепла на 30 – 40% і зробити оселю значно комфортнішою навіть без капітального ремонту.

