Каждый, у кого есть малыш, знает: если ребенок не тянет пальцы в рот, то, скорее всего, сует их куда-то еще. И, к сожалению, очень часто это "куда-то" электрическая розетка. Хотя пластиковые заглушки для розеток могут сдержать желание малыша исследовать их и сделать ваш дом более безопасным, они часто непривлекательны на вид.

Однако, оказывается, есть способ, как скрыть неприглядную розетку и сделать ее более безопасной одновременно, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как создать художественное прикрытие для розетки?

Для этого проекта понадобятся:

небольшая картина – она должна быть достаточно большой, чтобы полностью закрыть розетку, и иметь плотную заднюю часть. Подойдут картины размеров от 10 на 15 см до 20 на 25 см. Задник может быть из толстого картона или дерева – но не холст, он не подходит.

прозрачные заглушки для розеток;

клей E6000, карандаш, набор настенных накладок и линейка.

Изысканный способ спрятать некрасивую розетку: смотрите видео

Сначала нужно разобрать рамку для фото и с помощью линейки и карандаша провести вертикальную линию посередине задней части (картона), чтобы будущая картина висела ровно. Затем провести горизонтальную линию. Ее расположение зависит от того, на какой высоте расположена розетка. Например, если нижняя часть розетки расположена на высоте 18 сантиметров от столешницы, а картина имеет размер 20 на 25 см, то заглушки нужно приклеить на нижнюю треть картона. Это позволит сохранить нормальную высоту подвеса, не занижая картину. В остальных случаях горизонталь может быть посередине или даже в верхней трети. Важно, чтобы вертикальная и горизонтальная линии пересекались.

Следующий шаг – положить настенную накладку на картон. Посередине нее есть отверстие – оно должно совпадать с точкой пересечения линий на картоне. Края накладки должны быть параллельны краям картона, чтобы картина висела ровно. Далее нужно обвести отверстия для розеток по накладке, затем снять ее и приклеить прозрачные заглушки к картону внутри обведенных кругов. После высыхания клея надо собрать рамку обратно и вставить заглушки в розетку, чтобы скрыть ее.

