Это шкафчики со стандартными накладными фасадами. Когда-то это было популярное решение, однако сегодня такой дизайн делает шкафы дешевыми на вид, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.
Смотрите также Идеальные оттенки для дома: какие цвета подходят к разным комнатам вашего дома
Почему стандартная накладка не подходит для современной кухни?
"Standard overlay" (стандартная накладка) – это такой тип фасадов, когда дверцы закрывают раму шкафа лишь частично, оставляя видимым примерно 2, 5 сантиметра или более. Их еще называют частичной накладкой.
Да, они функциональны и бюджетны, но слишком заметная рама создает ощущение перегруженности, разрушает минималистичную элегантность и делает интерьер устаревшим. Из-за промежутков между дверцами и возможных видимых занавесов такие шкафчики кажутся менее опрятными.
В фасадах с полной накладкой дверцы полностью закрывают раму. А в вставных фасадах дверцы монтируются внутри рамы вровень с передней поверхностью шкафа. Оба варианта скрывают раму, создавая более чистый и современный вид.
Лучше всего выбирать дверцы с полной накладкой / Фото Barkerdoor.com
Впрочем, они требуют качественного монтажа. В случае с полной накладкой любое смещение дверей будет особенно заметным, ведь нет рамы, которая бы это замаскировала. Но именно это и добавляет им престижности – ведь нужна точная работа мастера. Так же и со вставными дверцами: там нет места для погрешностей, но благодаря этому они имеют более изящный вид. В любом случае такие фасады избавляют от нежелательных "разрывов" в дизайне, которые характерны для стандартной накладки.
Какие дизайнерские решения делают кухню грязной?
Кухня – пространство, которое быстро пачкается. Некоторые дизайнерские решения только добавляют хлопот с уборкой:
- Матовые и однотонные полы – видно каждую каплю и разводы;
- Темные полы – пыль и шерсть заметны почти сразу;
- Сложные фасады шкафов – собирают грязь и требуют больше времени на чистку;
- Белая затирка между плиткой – быстро темнеет, трудно ухаживать;
- Глянцевые черные столешницы – видны все пятна и отпечатки видно все пятна и отпечатки;
- Приборы из нержавейки – легко оставляют следы пальцев легко оставляют следы пальцев;
- Фартук из мелкой плитки – красиво, но трудно мыть;
- Полностью белая кухня – быстро покрывается пятнами.