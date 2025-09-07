Кожен, у кого є малюк, знає: якщо дитина не тягне пальці до рота, то, швидше за все, суне їх кудись ще. І, на жаль, дуже часто це "кудись" – електрична розетка. Хоча пластикові заглушки для розеток можуть стримати бажання малюка досліджувати їх і зробити ваш дім більш безпечним, вони часто непривабливі на вигляд.

Однак, виявляється, є спосіб, як приховати непривабливу розетку і зробити її безпечнішою водночас, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як утворити художнє прикриття для розетки?

Для цього проєкту знадобляться:

невелика картина – вона має бути достатньо великою, щоб повністю закрити розетку, і мати щільну задню частину. Підійдуть картини розмірів від 10 на 15 см до 20 на 25 см. Задник може бути з товстого картону або дерева – але не полотно, воно не підходить.

прозорі заглушки для розеток;

клей E6000, олівець, набір настінних накладок та лінійка.

Спершу потрібно розібрати рамку для фото й за допомогою лінійки та олівця провести вертикальну лінію посередині задньої частини (картону), щоб майбутня картина висіла рівно. Потім провести горизонтальну лінію. Її розташування залежить від того, на якій висоті розташована розетка. Наприклад, якщо нижня частина розетки розташована на висоті 18 сантиметрів від стільниці, а картина має розмір 20 на 25 см, то заглушки потрібно приклеїти на нижню третину картону. Це дозволить зберегти нормальну висоту підвісу, не занижуючи картину. В інших випадках горизонталь може бути посередині або навіть у верхній третині. Важливо, щоб вертикальна та горизонтальна лінії перетинались.

Наступний крок – покласти настінну накладку на картон. Посередині неї є отвір – він має збігатися з точкою перетину ліній на картоні. Краї накладки повинні бути паралельні краям картону, щоб картина висіла рівно. Далі потрібно обвести отвори для розеток по накладці, потім зняти її та приклеїти прозорі заглушки до картону всередині обведених кіл. Після висихання клею треба зібрати рамку назад і вставити заглушки в розетку, щоб приховати її.

