Специалисты бьют тревогу: какой прибор спасает газовый котел от поломки во время блэкаутов

Из-за регулярных отключений электроэнергии и скачков напряжения специалисты предупреждают: владельцам газовых котлов стоит позаботиться о дополнительной защите оборудования. Зимой резкие перепады тока могут вывести из строя электронику котла, а его ремонт обойдется значительно дороже, чем профилактические мероприятия.

Какое устройство необходимо установить?

Эксперты единодушны – важнейшим средством защиты является стабилизатор напряжения. Именно он уберегает котел от:

скачков напряжения при включении и выключении света;

перенапряжения в сети;

критического падения напряжения, из-за которого котел может остановиться;

коротких импульсных ударов, повреждающих плату управления.

Современные газовые котлы имеют высокочувствительную электронику. По словам специалистов Expert.in.ua, до 70% поломок случается именно из-за проблем с электроснабжением.



Какой прибор спасает газовый котел от поломки во время блэкаутов / Фото "Эпицентр"

Чем опасны отключения для котла?

Во время внезапного исчезновения электричества или его возвращения в сеть образуется резкий перепад напряжения. Он может:

"сжечь" плату управления;

повредить циркуляционный насос;

вызвать аварию в работе котла;

заблокировать систему безопасности.

Ремонт электроники котла может стоить от нескольких тысяч гривен, а иногда даже половину стоимости нового оборудования.

Большинство крупных брендов в своих инструкциях отдельно отмечают, что котел должен подключаться через стабилизатор напряжения, иначе гарантия может быть не действительной. Это связано с тем, что нестабильные украинские сети часто выходят за пределы технических допустимых норм.

