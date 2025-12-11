Специалисты бьют тревогу: какой прибор спасает газовый котел от поломки во время блэкаутов
- Эксперты рекомендуют установить стабилизатор напряжения для защиты газовых котлов от перепадов напряжения во время блэкаутов.
- Без стабилизатора напряжения котел может выйти из строя, вызвав дорогостоящий ремонт или поломку электроники.
Из-за регулярных отключений электроэнергии и скачков напряжения специалисты предупреждают: владельцам газовых котлов стоит позаботиться о дополнительной защите оборудования. Зимой резкие перепады тока могут вывести из строя электронику котла, а его ремонт обойдется значительно дороже, чем профилактические мероприятия.
Какое устройство необходимо установить?
Эксперты единодушны – важнейшим средством защиты является стабилизатор напряжения. Именно он уберегает котел от:
- скачков напряжения при включении и выключении света;
- перенапряжения в сети;
- критического падения напряжения, из-за которого котел может остановиться;
- коротких импульсных ударов, повреждающих плату управления.
Современные газовые котлы имеют высокочувствительную электронику. По словам специалистов Expert.in.ua, до 70% поломок случается именно из-за проблем с электроснабжением.
Какой прибор спасает газовый котел от поломки во время блэкаутов / Фото "Эпицентр"
Чем опасны отключения для котла?
Во время внезапного исчезновения электричества или его возвращения в сеть образуется резкий перепад напряжения. Он может:
- "сжечь" плату управления;
- повредить циркуляционный насос;
- вызвать аварию в работе котла;
- заблокировать систему безопасности.
Ремонт электроники котла может стоить от нескольких тысяч гривен, а иногда даже половину стоимости нового оборудования.
Большинство крупных брендов в своих инструкциях отдельно отмечают, что котел должен подключаться через стабилизатор напряжения, иначе гарантия может быть не действительной. Это связано с тем, что нестабильные украинские сети часто выходят за пределы технических допустимых норм.
