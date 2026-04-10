Один вредитель – и урожая не будет: как спасти клубнику

С наступлением весны клубничные грядки все чаще страдают от личинок майского жука, известных в народе как "борозняки". Эти вредители живут под землей, поэтому долго остаются незаметными, однако способны за короткое время уничтожить даже здоровые кусты.

Эксперты Cluboz предупреждают: одна большая личинка может за ночь полностью перегрызть корни растения, что приводит к его гибели.

Смотрите также Многие делают это каждый год: можно ли сажать картофель в Страстную пятницу

Как распознать проблему?

О первых "симптомах" проблемы говорит внезапное увядание клубники. Если куст выглядит слабым, а при легком потягивании легко выходит из почвы без корней – это явный признак поражения. В таком случае стоит:

немедленно проверить почву,

найти и уничтожить личинку,

а растение попробовать спасти с помощью стимуляторов роста.

Специалисты отмечают: борьба с майским жуком начинается еще до высадки растений. Глубокая перекопка земли осенью и весной помогает уничтожить личинок, поднимая их на поверхность, где они погибают от холода или становятся добычей птиц.

Также важно контролировать взрослых жуков в мае – именно они откладывают яйца в почву. Для этого используют световые ловушки или механически стряхивают насекомых с деревьев.



Как выглядит личинка майского жука / Фото Unsplash

Какие народные средства хорошо работают?

Как рассказывает "Зеленая усадьба", среди экологических методов популярными остаются народные средства. В частности, раствор нашатырного спирта (20 миллилитров на 10 литров воды), которым поливают кусты под корень, отпугивает вредителей и одновременно подпитывает растения азотом.

Эффективным также считается настой луковой шелухи и высадки растений-сидератов, таких как горчица или люпин – их корни делают почву непригодной для жизни личинок. В случае массового поражения приходится применять более сильные средства.

Как выгнать муравьев из сада?