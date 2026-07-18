Всего 3 секунды: какое простое действие поможет уберечь стиральную машину от ремонта

Стиральная машина требует ухода не меньше, чем любая другая бытовая техника. Даже при регулярном использовании качественных моющих средств внутри прибора может появиться плесень, которая не только вызывает неприятный запах, но и постепенно сокращает срок службы отдельных деталей.

Оказалось, что избежать этой проблемы помогает простая привычка, которая занимает всего несколько секунд после каждой стирки. Об этом сообщает Mirror.

Почему в стиральной машине появляется плесень?

После завершения цикла стирки внутри барабана, на резиновом уплотнителе дверцы и в отсеке для моющих средств часто остается влага. Если она не успевает высохнуть, создаются идеальные условия для развития грибка и бактерий.

Со временем это приводит к появлению неприятного запаха, который может оставаться даже на свежевыстиранном белье. Кроме того, плесень постепенно разрушает резиновые элементы стиральной машины, что в будущем может потребовать их замены.

Какая привычка поможет избежать этой проблемы?

Пользовательница форума Mumsnet Фенелла Бествик рассказала, что ей пришлось потратить целый день на очистку резинового уплотнителя от черной плесени. Несмотря на то, что после каждой стирки она оставляла дверцу открытой, проблема все равно возвращалась.

Какое простое действие поможет уберечь стиральную машину от плесени / Фото Pexels

Другие участники форума поделились простым способом профилактики, который, по их словам, оказался гораздо эффективнее. После каждой стирки они рекомендуют:

быстро протереть резиновый уплотнитель дверцы сухой тканью;

вытереть насухо отсек для моющего средства;

оставить дверцу и ящик для моющих средств приоткрытыми до полного высыхания.

По словам пользователей, эти действия занимают буквально три секунды, но значительно снижают риск появления плесени. Один из участников форума отметил, что его стиральная машина работает почти 5 лет, а резиновый уплотнитель до сих пор остается чистым именно благодаря такой привычке.

Что делать, если плесень уже появилась?

Если грибок уже успел образоваться, эксперты по уборке советуют очистить уплотнитель с помощью раствора столового уксуса. Для этого нужно смешать уксус с теплой водой в пропорции 1:1, нанести раствор мягкой тканью на загрязненные участки и оставить примерно на 15 минут.

После этого уплотнитель следует промыть чистой водой и тщательно вытереть насухо. Если плесень проникла глубоко в резину или занимает значительную площадь, может потребоваться специальное средство для удаления грибка или даже замена уплотнителя.