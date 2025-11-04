Даже без стирки: масляные пятна с одежды исчезнут благодаря одному ингредиенту

Масляные пятна на одежде – один из самых больших страхов во время обеда. Достаточно лишь одной капли соуса или масла, чтобы любимая рубашка выглядела испорченной.

Но выход есть. Об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Express.co.

Несмотря на то, что большинство пятен можно вывести стиркой, жирные загрязнения – самые сложные: вода отталкивает масло, и стандартные методы часто не работают. Но неожиданный лайфхак, который набирает популярность благодаря видео в соцсетях, доказывает: масляное пятно можно убрать даже без стирки – всего одним ингредиентом.

В чем заключается секрет?

Все, что нужно сделать – посыпать пятно детской присыпкой и осторожно втереть ее в ткань. Присыпка действует как абсорбент: она "вытягивает" масло из волокон, полностью высушивая и нейтрализуя след. Блогер Кристина показала результат в видео: менее чем за минуту пятно буквально исчезло, и она смогла продлить день без стирки одежды.

Никаких дорогих пятновыводителей – только тальк и чистая ткань.



Масляные пятна с одежды исчезнут благодаря одному ингредиенту / Фото Africa Images

Почему это работает?

Как пишет Southern Living, детская присыпка:

действует как вяжущее и подсушивающее средство;

активно поглощает жир и влагу;

работает так же как на коже – устраняет жирность.

Как применить лайфхак?

Посыпать пятно тальком. Легко втереть порошок в ткань. Встряхнуть остатки – пятно исчезнет.

