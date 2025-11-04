Навіть без прання: масляні плями з одягу зникнуть завдяки одному інгредієнту

Масляні плями на одязі – один із найбільших страхів під час обіду. Достатньо лише однієї краплі соусу чи масла, щоб улюблена сорочка виглядала зіпсованою.

Але вихід є. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на Express.co.

Попри те, що більшість плям можна вивести пранням, жирні забруднення – найскладніші: вода відштовхує олію, і стандартні методи часто не працюють. Але несподіваний лайфхак, який набирає популярності завдяки відео у соцмережах, доводить: масляну пляму можна прибрати навіть без прання – всього одним інгредієнтом.

У чому полягає секрет?

Все, що потрібно зробити – посипати пляму дитячою присипкою та обережно втерти її у тканину. Присипка діє як абсорбент: вона "витягує" олію з волокон, повністю висушуючи і нейтралізуючи слід. Блогерка Крістіна показала результат у відео: менш ніж за хвилину пляма буквально зникла, і вона змогла продовжити день без прання одягу.

Жодних дорогих засобів для виведення плям – лише тальк і чиста тканина.



Масляні плями з одягу зникнуть завдяки одному інгредієнту / Фото Africa Images

Чому це працює?

Як пише Southern Living, дитяча присипка:

діє як в'яжучий і підсушуючий засіб;

активно поглинає жир і вологу;

працює так само як на шкірі – усуває жирність.

Як застосувати лайфхак?

Посипати пляму тальком. Легко втерти порошок у тканину. Струсити залишки – пляма зникне.

