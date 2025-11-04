Навіть без прання: масляні плями з одягу зникнуть завдяки одному інгредієнту
- Для видалення масляних плям з одягу без прання досить використати дитячу присипку, яка абсорбує олію з тканини.
- Дитяча присипка поглинає жир і вологу, діючи як в'яжучий і підсушуючий засіб.
Масляні плями на одязі – один із найбільших страхів під час обіду. Достатньо лише однієї краплі соусу чи масла, щоб улюблена сорочка виглядала зіпсованою.
Але вихід є. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на Express.co.
Попри те, що більшість плям можна вивести пранням, жирні забруднення – найскладніші: вода відштовхує олію, і стандартні методи часто не працюють. Але несподіваний лайфхак, який набирає популярності завдяки відео у соцмережах, доводить: масляну пляму можна прибрати навіть без прання – всього одним інгредієнтом.
У чому полягає секрет?
Все, що потрібно зробити – посипати пляму дитячою присипкою та обережно втерти її у тканину. Присипка діє як абсорбент: вона "витягує" олію з волокон, повністю висушуючи і нейтралізуючи слід. Блогерка Крістіна показала результат у відео: менш ніж за хвилину пляма буквально зникла, і вона змогла продовжити день без прання одягу.
Жодних дорогих засобів для виведення плям – лише тальк і чиста тканина.
Масляні плями з одягу зникнуть завдяки одному інгредієнту / Фото Africa Images
Чому це працює?
Як пише Southern Living, дитяча присипка:
- діє як в'яжучий і підсушуючий засіб;
- активно поглинає жир і вологу;
- працює так само як на шкірі – усуває жирність.
Як застосувати лайфхак?
- Посипати пляму тальком.
- Легко втерти порошок у тканину.
- Струсити залишки – пляма зникне.
Як позбутися запаху диму та сигарет?
- Для усунення запаху диму з одягу можна використовувати розчин харчової соди, зануривши речі у воду з содою на кілька годин, а потім випрати.
- Для видалення запаху з меблів чи штор потрібно посипати їх сухою содою, залишити на кілька годин і потім пропилососити.