4 листопада, 19:30
Навіть без прання: масляні плями з одягу зникнуть завдяки одному інгредієнту

Альона Гогунська
Основні тези
  • Для видалення масляних плям з одягу без прання досить використати дитячу присипку, яка абсорбує олію з тканини.
  • Дитяча присипка поглинає жир і вологу, діючи як в'яжучий і підсушуючий засіб.

Масляні плями на одязі – один із найбільших страхів під час обіду. Достатньо лише однієї краплі соусу чи масла, щоб улюблена сорочка виглядала зіпсованою.

Але вихід є. Про це розкаже 24 Канал з посиланням на Express.co.

Попри те, що більшість плям можна вивести пранням, жирні забруднення – найскладніші: вода відштовхує олію, і стандартні методи часто не працюють. Але несподіваний лайфхак, який набирає популярності завдяки відео у соцмережах, доводить: масляну пляму можна прибрати навіть без прання – всього одним інгредієнтом. 

У чому полягає секрет?

Все, що потрібно зробити – посипати пляму дитячою присипкою та обережно втерти її у тканину. Присипка діє як абсорбент: вона "витягує" олію з волокон, повністю висушуючи і нейтралізуючи слід. Блогерка Крістіна показала результат у відео: менш ніж за хвилину пляма буквально зникла, і вона змогла продовжити день без прання одягу.

Жодних дорогих засобів для виведення плям – лише тальк і чиста тканина. 


Масляні плями з одягу зникнуть завдяки одному інгредієнту / Фото Africa Images

Чому це працює? 

Як пише Southern Living, дитяча присипка: 

  • діє як в'яжучий і підсушуючий засіб;
  • активно поглинає жир і вологу;
  • працює так само як на шкірі – усуває жирність. 

Як застосувати лайфхак?

  1. Посипати пляму тальком.
  2. Легко втерти порошок у тканину.
  3. Струсити залишки – пляма зникне. 

Як позбутися запаху диму та сигарет? 

  • Для усунення запаху диму з одягу можна використовувати розчин харчової соди, зануривши речі у воду з содою на кілька годин, а потім випрати.
  • Для видалення запаху з меблів чи штор потрібно посипати їх сухою содою, залишити на кілька годин і потім пропилососити.