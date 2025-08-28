Нет ничего хуже, чем сесть смотреть телешоу или фильм и осознать, что на телевизоре есть пятна и разводы. Это портит впечатление от просмотра мгновенно.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, экран телевизора – это магнит для грязи, а также для отпечатков рук или следов от средств для чистки. Как чистить технику, чтобы избежать этих проблем, рассказываем дальше.

Как часто чистить экран телевизора?

Регулярная чистка поможет предотвратить накопление пыли и грязи и обеспечит кристально чистое изображение при просмотре телевизора.

Чистить экран устройства желательно еженедельно, чтобы поддерживать его без пыли и отпечатков пальцев, а также предотвращать оседание грязи.

Как правильно почистить экран телевизора?

Протрите экран влажной тканью

Используйте слегка смоченную водой ткань из микрофибры и осторожно протирайте экран круговыми движениями, чтобы избежать царапин и минимизировать появление полос.

Удаление стойких пятен

Для удаления пятен и стойких загрязнений слегка смочите ткань дистиллированной водой или средством для чистки экранов. Не распыляйте жидкость непосредственно на экран, поскольку это может повредить его и внутреннюю часть телевизора.

Чистота экрана влияет на качество изображения / Фото Freepik

Не распыляйте воду, чистящее средство или любую другую жидкость непосредственно на экран телевизора. Жидкость, попадающая внутрь телевизора, может представлять опасность пожара или поражения электрическим током, а также может вызвать повреждение техники.

Высушите экран

Высушите экран чистой сухой тканью из микрофибры. Убедитесь, что он полностью сухой, прежде чем снова включить телевизор.

Как сделать просмотр телевизора еще более комфортным?

Секрет идеального просмотра телевизора заключается не только в его чистоте, но и в правильном размещении техники.

Чтобы не уставали глаза и тело, важно удачно рассчитать, на какой высоте установить телевизор. От того, насколько выбранное место будет удачным, будет зависеть комфорт.