Как рассчитать, на какой высоте вешать телевизор, сообщает 24 Канал.

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На какой высоте повесить телевизор

Чтобы определить, на какой высоте повесить телевизор, следует учесть несколько аспектов. Речь идет о диагонали самого телевизора, расстояние до места, откуда смотреть, и угол обзора. В общем, телевизоры разных диагоналей стоит вешать по следующим рекомендациям:

центр экрана должен располагаться на высоте от 100 до 120 сантиметров от пола,

чем больше дисплей, тем выше точка крепления техники,

угол наклона – не более чем 15 градусов,

расстояние до зрителя – примерно 2 – 3 диагонали устройства.

К примеру, если телевизор имеет диагональ 55 дюймов, то высота такого устройства равна 70 сантиметров. Далее следует измерить расстояние от глаз до пола в сидячем положении. Обычно – это около 110 сантиметров.

Далее следует рассчитать высоту, на которой вешать телевизор. Для этого стоит от расстояния высоты глаз от пола (110 сантиметров) отнять половину от высоты дисплея (35 сантиметров). В результате получится 75 сантиметров – это именно та высота, на которой стоит вешать телевизор.

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Стоит учитывать, что в разных комнатах телевизор следует вешать на разной высоте. Описанная выше формула подходит для расчета установки телевизора в гостиной. В спальне и на кухне его следует ставить на другой высоте, учитывая условия просмотра телевизора.

Ранее 24 Канал рассказал, что некоторая бытовая техника существенно увеличивает счета, ведь потребляет много электроэнергии. Поэтому, энергоэффективное использование этих приборов может уменьшить счета за электроэнергию.