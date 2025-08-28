Немає нічого гіршого, ніж сісти дивитися телешоу чи фільм і усвідомити, що на телевізорі є плями та розводи. Це псує враження від перегляду миттєво.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, екран телевізора – це магніт для бруду, а також для відбитків рук чи слідів від засобів для чищення. Як чистити техніку, аби уникнути цих проблем, розповідаємо далі.

Як часто чистити екран телевізора?

Регулярне чищення допоможе запобігти накопиченню пилу та бруду й забезпечить кришталево чисте зображення під час перегляду телевізора.

Чистити екран пристрою бажано щотижня, щоб підтримувати його без пилу та відбитків пальців, а також запобігати осіданню бруду.

Як правильно почистити екран телевізора?

Протріть екран вологою тканиною

Використовуйте злегка змочену водою тканину з мікрофібри та обережно протирайте екран круговими рухами, щоб уникнути подряпин та мінімізувати появу смуг.

Видалення стійких плям

Для видалення плям та стійкіших забруднень злегка змочіть тканину дистильованою водою або засобом для чищення екранів. Не розпилюйте рідину безпосередньо на екран, оскільки це може пошкодити його та внутрішню частину телевізора.

Чистота екрана впливає на якість зображення / Фото Freepik

Не розпилюйте воду, засіб для чищення або будь-яку іншу рідину безпосередньо на екран телевізора. Рідина, що потрапляє всередину телевізора, може становити небезпеку пожежі або ураження електричним струмом, а також може спричинити пошкодження техніки.

Висушіть екран

Висушіть екран чистою сухою тканиною з мікрофібри. Переконайтеся, що він повністю сухий, перш ніж знову ввімкнути телевізор.

Як зробити перегляд телевізора ще комфортнішим?

Секрет ідеального перегляду телевізора полягає не тільки у його чистоті, а й у правильному розміщенні техніки.

Щоб не втомлювалися очі та тіло, важливо вдало розрахувати, на якій висоті встановити телевізор. Від того, наскільки обране місце буде вдалим, залежатиме комфорт.