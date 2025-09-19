Обычно во время уборки мы обходим вниманием участки за тяжелой техникой и мебелью. Поэтому именно там собирается больше всего пыли и плесени.

Однако есть три эффективных способа, которые помогут убрать за тяжелыми предметами, не передвигая их, передает 24 Канал со ссылкой на House and Gardens и Apartment Therapy.

Смотрите также Забудьте о ежедневной уборке: как приготовить чудо-средство, которое "отпугивает" пыль дома

Как действенно убрать за тяжелой техникой?

Чтобы навести идеальную чистоту на кухне, не обязательно передвигать тяжелые холодильники или плиты. Достаточно воспользоваться одним из этих средств:

Моп с длинной ручкой: моп с длинной ручкой : он легко достает в дальние углы, не повреждая пол, и хорошо собирает грязь, особенно если использовать его с обезжиривателем.

: он легко достает в дальние углы, не повреждая пол, и хорошо собирает грязь, особенно если использовать его с обезжиривателем. Длинный шланг для пылесоса: вместо того _COPY чтобы тянуть вместо того, чтобы тащить технику, воспользуйтесь длинной насадкой или трубкой пылесоса. Специалисты советуют соединить пластиковые удлинители, чтобы добраться в узкие щели. Для прилипшей грязи можно использовать насадку-щетку.

вместо того, чтобы тащить технику, воспользуйтесь длинной насадкой или трубкой пылесоса. Специалисты советуют соединить пластиковые удлинители, чтобы добраться в узкие щели. Для прилипшей грязи можно использовать насадку-щетку. Снять цоколь (нижние панели кухонной техники): внизу под плитами, холодильниками и шкафами обычно прячется больше всего грязи и пыли, куда еще и могут залезать вредители. Эксперты рекомендуют периодически снимать цоколь и тщательно пропылесосить или протереть мопом.

Также для уборки за тяжелой техникой можно использовать щетку с микрофибровой насадкой на длинной телескопической ручке.

Как убрать за техникой: смотрите видео

Чтобы упростить уборку в будущем, положите за техникой лист восковой бумаги – он будет собирать жир и пыль. Когда загрязнится – просто выбросите. Вместо бумаги можно использовать и старые газеты.

Из-за каких дизайнерских решений кухня становится грязной?

Важно, чтобы дизайн кухни был не только красивым, но и практичным. Некоторые элементы интерьера только добавляют хлопот. Они быстро пачкаются и сложные в уходе. Это, например, матовые или однотонные полы, белая затирка между плитами, глянцевые черные столешницы, приборы из нержавейки, полностью белая кухня и т.д.