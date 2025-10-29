Как Белый дом украсили к Хэллоуину: Мелания Трамп удивила сеть

28 октября первая леди США показала, как Белый дом готовится к Хэллоуину. Ранее Меланию Трамп неоднократно критиковали за слишком показной декор. Поэтому в этот раз фотомодель сделала ставку на минимализм и спокойную осеннюю атмосферу.

Офис Мелании в соцсети "Х" опубликовал фото президентской резиденции, подписав его так: "Белый дом готовится к Хэллоуину", передает 24 Канал со ссылкой на People.

Как Белый дом украсили к Хэллоуину?

На фото можно увидеть процесс декорирования здания. Задний вход и лестницу украсили тыквами, а между колоннами повесили красочные осенние листья. Общая тематика скорее осенняя, чем хэллоуинская – возможно, это намеренно сделано, чтобы не напугать маленьких посетителей, которые придут на традиционное trick or treat (угощение сладостями) с президентом и первой леди.

Как декорировали Белый дом к Хэллоуину 2025 года / Фото Офиса первой леди США

Ранее Мелания позволяла себе немного более "жуткий" стиль. Например, в 2019 году хэллоуинский декор охватывал причудливые деревья и оранжевое освещение, что создавало мистическую атмосферу.

Во время пандемии COVID в 2020-м хэллоуинское празднование проходило с соблюдением социальной дистанции – оформление резиденции тоже было в "осеннем" стиле, но более разнообразным, чем в этом году.

В 2017 году во время первого президентского срока Трампа Белый дом украсили пауками / Фото EPA

