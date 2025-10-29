Як Білий дім прикрасили до Геловіна: Меланія Трамп здивувала мережу

28 жовтня перша леді США показала, як Білий дім готується до Геловіна. Раніше Меланію Трамп неодноразово критикували за надто показний декор. Тому цього разу фотомодель зробила ставку на мінімалізм і спокійну осінню атмосферу.

Офіс Меланії у соцмережі "Х" опублікував фото президентської резиденції, підписавши його так: "Білий дім готується до Геловіну", передає 24 Канал із посиланням на People.

Дивіться також Експерти назвали 8 кухонних інструментів, які варто негайно замінити

Як Білий дім прикрасили до Геловіну?

На фото можна побачити процес декорування будівлі. Задній вхід і сходи прикрасили гарбузами, а між колонами повісили барвисті осінні листки. Загальна тематика швидше осіння, ніж гелловінська – можливо, це навмисно зроблено, щоб не налякати маленьких відвідувачів, які прийдуть на традиційне trick or treat (пригощання солодощами) з президентом і першою леді.

Як декорували Білий дім до Геловіна 2025 року / Фото Офісу першої леді США

Раніше Меланія дозволяла собі трохи більш "моторошний" стиль. Наприклад, у 2019 році геловінський декор охоплював химерні дерева та помаранчеве освітлення, що створювало містичну атмосферу.

Під час пандемії COVID у 2020-му геловінське святкування проходило з дотриманням соціальної дистанції – оформлення резиденції теж було в "осінньому" стилі, але більш різноманітним, ніж цього року.

Яким був геловінський декор Білого дому у 2020 році: дивіться фото

Як Меланія прикрасила Білий дім у 2017 році: дивіться фото

У 2017 році під час першого президентського терміну Трампа Білий дім прикрасили павуками / Фото EPA

Як Кім Кардаш'ян прикрасила дім до Геловіну?

44-річна Кім Кардаш'ян показала свій "будинок із привидами", оформлений до Геловіну. Коридор нагадує темну печеру з павутиною, білими полотнами та мумією, що висить догори ногами. Біля сходів стоять примари в капюшонах і горять свічки.