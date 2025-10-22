Тогда телезвезда превратила свой дом в логово красного паука высотой примерно 4,5 метра, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Гостиная Джулия Робертс: актриса украсила комнату материалом, который никогда не выйдет из моды

Как Кардашьян подготовила дом к Хэллоуину?

Актриса разместила огромного паука над дверной рамой, среди искусственных паутин, тянущихся вдоль всего дома. Внутри красные огни создавали зловещее сияние. И хотя не все захотят столь показное оформление, декор Ким отражает более широкий тренд, который охватил дома знаменитостей: doorscaping, то есть украшение дверей. Звезды все чаще сосредотачивают праздничные украшения именно вокруг входной двери.

Страшное оформление дома Ким: смотрите видео

Doorscaping – замечательная идея для хэллоуинского оформления улицы, ведь она универсальна. Вы можете сделать двери настолько яркими или, наоборот, простыми, как вам заблагорассудится. Кроме того, это – вход в дом, значит, все гости и прохожие смогут оценить вашу старательность и праздничное настроение.

Важным элементом хэллоуинской композиции у дверей является внешнее освещение, которое подчеркнет жуткую атмосферу ночью.

Чтобы добавить ощущение таинственности, солнечные фонари – лучшая основа. Они напоминают масляные лампы викторианской эпохи: создают жуткий, но волшебный свет и добавляют элегантности вашему входу. Расставьте несколько фонарей разных размеров вокруг дверей или крыльца.

Можно сделать дополнительный эффект благодаря мерцающим искусственным свечам, или лампочкам с тускло-оранжевым светом,.

Паучий декор Ким Кардашьян символизирует новую тенденцию – сезонные украшения, сосредоточены на фасаде дома, что дарят праздничное настроение всем прохожим.

Как Кардашьян украсила дом в этом году?

44-летняя Ким Кардашьян показала свой "дом с привидениями" 2 октября, пишет India Times. Коридор дома напоминал темную пещеру, заполненную паутиной, белыми полотнами и даже мумией, свисающей вверх ногами в паутине. Дополнительно Ким расставила вокруг лестницы призраков в капюшонах и мерцающие свечи, чтобы завершить зловещую атмосферу. Дети Ким – Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм – были не менее в восторге. Она рассказала, что ее сестра Кортни подарила им имбирный домик в хэллоуинском стиле, украшенный призраками, ведьмами, сладкими деревьями и их именами, написанными на маленьких белых ярлыках.

Хэллоуинский коридор в доме Ким / Фото Instagram звезды

Какой декор к Хэллоуину создала Блейк Лайвли?

Идеи Блейк Лайвли для Хэллоуина остаются популярными даже спустя годы. Актриса показала, как превратить обычные тыквы в стильный осенний декор. Ее идеи – это белая тыква с суккулентами внутри и тыква-ведерко для напитков со льдом, яблоками и корицей.