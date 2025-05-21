Оригинальный способ, с которым можно контролировать шерсть домашних животных в сезон линьки

Весна и лето приносят с собой не только тепло и солнце, но и сезон интенсивной линьки любимых кошек и собак. Шерсть оказывается повсюду – на мебели, одежде, полу.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если вам знакомо ощущение бессилия перед постоянным пылесосом, щетками и уборкой, есть хорошие новости: очиститель воздуха может стать вашим главным оружием в этой борьбе. Как его использовать, рассказываем далее.

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Очиститель воздуха против шерсти

Очистители воздуха традиционно используют для фильтрации пыли, пыльцы и микробов. Но многие владельцы домашних животных замечают еще одну приятную особенность – значительное уменьшение количества шерсти в помещении.

Очиститель улавливает частицы шерсти и перхоти, прежде чем они оседают на поверхностях. Как результат – меньше уборки, меньше шерсти на одежде и больше свободного времени.

Кроме того, качественный очиститель воздуха также прекрасно справляется с запахами. Если раньше вам мешал аромат лотка или подстилки, то с очистителем об этом можно забыть.

Как правильно использовать очиститель воздуха

Чтобы устройство действительно помогло в сезон линьки, важно знать несколько простых правил:

Размещение имеет значение.

Ставьте очистители там, где ваши любимцы проводят больше всего времени – возле кроваток, мисок, диванов. Идеальное место – на полу, где оседает большинство шерсти. Так очиститель уловит частицы до того, как они попадут на мебель.

Выбирайте модели с предварительными фильтрами.

Некоторые очистители имеют дополнительные тканевые фильтры, которые задерживают крупные частицы шерсти еще до того, как они дойдут до основного фильтра. Это продлевает срок службы устройства и облегчает уход. Стоит только регулярно (примерно раз в неделю) промывать или заменять эти фильтры.

Животные оставляют свою шерсть повсюду / Фото Freepik

Максимальные настройки – максимум эффекта.

Для борьбы с шерстью выбирайте самые высокие режимы работы или чувствительные автоматические настройки. Это позволит очистителю улавливать даже самые мелкие частицы.

Не бойтесь мощности.

Чем выше показатель скорости подачи чистого воздуха, тем лучше. Очиститель с запасом мощности для большого помещения быстрее справляется с очисткой воздуха, а шерсть просто не успевает оседать.

Специализированные фильтры – еще одно преимущество.

На рынке есть модели, созданные специально для владельцев животных. Они оснащены мощными предварительными фильтрами и угольными картриджами для борьбы с неприятными запахами. Если дома несколько любимцев – это действительно стоящая инвестиция.

Не забывайте о мебели

Очистители воздуха работают с воздухом – но диван все равно собирает шерсть. Поэтому стоит иметь под рукой щетку или ролик для удаления шерсти. Оставляйте ее на журнальном столике или рядом с местом, где чаще всего отдыхаете с животными – так вы сможете быстро реагировать, когда ситуация выходит из-под контроля.

Кстати, шерсть – не единственная проблема владельцев домашних любимцев. Иногда также приходится искать способы, чтобы избавиться от блох в доме.