Как избавиться от сорняков между плиткой раз и навсегда: поможет средство, которое есть на каждой кухне

Теплая и дождливая погода создает идеальные условия для роста сорняков на патио. Они прорастают между плитками буквально за ночь.

Авторка Express Кэтрин Макфиллипс поделилась собственным опытом борьбы с сорняками между плитками. По словам женщины, ни уксус, ни соль, ни ручное выдергивание из щелей не помогло избавиться от нежелательных растений. Уже через месяц патио снова зарастало травой.

Как избавиться от сорняков на патио быстро и надолго?

Впрочем, прошлом году Кэтрин удалось найти простой и эффективный способ избавиться от сорняков раз и навсегда.

Когда соседка впервые посоветовала ей лить кипяток на сорняки, она отнеслась к этому скептически. Казалось, что это слишком просто. Но впоследствии женщина узнала, что многие натуральные средства, например уксус, действуют только на верхнюю часть растения – листья. Корни же остаются живыми.

Сорняки любят расти между плитками, потому что там корням тепло. Даже если верхняя часть растения погибает, корни продолжают разрастаться в бетоне и со временем могут повредить покрытие.

Укреп проникает глубоко в щели, обжигает корни и фактически "варит" все растение. Поэтому сорняк не имеет шансов восстановиться.

Лучше всего использовать этот метод именно в мае, когда корни еще молодые и слабые.

Кэтрин впервые попробовала поливать сорняки кипятком прошлой весной. В конце концов, она была удивлена результатом. Уже через 5 минут после полива сорняки начинают буреть и высыхать.

Единственный минус – нужно немного терпения. Полностью растение погибает примерно за день – два.

МакФиллипс уверяет, что этот метод почти ничего не стоит и действительно работает

Как правильно уничтожать сорняки кипятком:

наполните чайник водой и вскипятите ее;

осторожно вынесите чайник в сад, чтобы не споткнуться и не пролить кипяток;

держите чайник над сорняками на вытянутой руке и медленно лейте воду прямо в щели;

чем медленнее вы льете воду, тем глубже тепло проникает к корням;

через несколько минут сорняки начнут желтеть или буреть;

на следующий день просто сметите засохшие растения метлой и выбросьте их.

Еще один эффективный способ борьбы с сорняком на дорожках?

Сорняки прекратят расти на патио и подъездных дорожках, если воспользоваться естественным методом садовника Алана Титчмарша.

Для этого нужны только тяпка и солнечная погода. Алан советует не выкапывать сорняки, а лишь срезать их тяпкой у основания, чтобы отделить растение от корней. После этого сорняк нужно оставить на месте. Солнце высушит открытые корни, и растение быстро погибнет.

По словам эксперта, главное – скользить тяпкой по поверхности, а не копать землю. Чем больше корни будут открытым для солнечных лучей, тем быстрее сорняк высохнет.

Для патио и тротуарной плитки Алан советует использовать не тяпку, а специальный нож для швов. Им нужно аккуратно пройтись между плитками, разрыхлить сорняки и оставить их под солнцем.

Этот метод занимает всего несколько минут и позволяет быстро избавиться от сорняков без химических средств, которые могут вредить окружающей среде и животным.

Какие растения помогут вытеснить сорняки с клумбы?

Многие почвопокровные растения образуют плотный зеленый ковер, который не оставляет сорнякам места для роста. Эксперты говорят, что именно такие растения лучше всего сдерживают появление новых сорняков, создавая естественный барьер. Среди них: