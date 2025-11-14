Сезон отопления стартовал: как увлажнить воздух подручными средствами

Чаще всего причиной сухого воздуха дома является плохая изоляция и холодная погода. Сухой воздух зимой вредит коже, глазам и даже деревянной мебели. Чтобы повысить влажность в доме, необязательно покупать увлажнитель.

Есть немало простых и действенных способов, как увлажнить воздух без дополнительных затрат, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Как увлажнить воздух дома?

Оптимальный уровень влажности в квартире – 35 – 50%. Чтобы контролировать уровень влажности, эксперты советуют использовать гигрометр – недорогой прибор, показывающий влажность воздуха.

Вот несколько простых способов сделать воздух в доме более влажным в сухой сезон:

Поставьте миски с водой возле источников тепла

Разместите емкости с водой возле батарей или вентиляционных отверстий отопления. Тепло поможет воде испаряться и увлажнять воздух. Используйте металлическую или керамическую посуду – стеклянная может треснуть от нагрева. Кроме того, ежедневно мойте и меняйте воду, чтобы избежать появления микроорганизмов.

Оставляйте дверь открытой во время душа

Откройте дверь, чтобы пар выходил в комнату. Во время горячего душа влажность в ванной может достигать 80 – 90%. Если впустить этот теплый влажный воздух в дом, он поможет увлажнить пространство. К тому же это уменьшает риск появления плесени в ванной

Кипятите воду на плите

Просто поставьте кастрюлю с водой на плиту – пар увлажнит воздух. Частое приготовление пищи тоже помогает поддерживать комфортную влажность – пар образуется не только от воды, но и от самой пищи.

Сушите белье без сушилки

Повесьте влажные полотенца или одежду возле батареи. Когда они сохнут, в воздух выделяется влага. Это еще и помогает экономить электроэнергию.

Уменьшите температуру обогрева

Слишком горячий воздух быстро высушивает дом. Для комфорта можно воспользоваться переносным обогревателем в рабочей зоне. Также важно проверить, чтобы двери и окна были герметичными – иначе влага просто "утечет" наружу.

Заведите комнатные растения

Многие комнатные растения естественно выделяют влагу через листья – это называется транспирация. К тому же растения, которые нуждаются в регулярном опрыскивании, дают дополнительную возможность распылять воду в воздухе. А еще они могут служить "индикатором": если растения сохнут, воздух в вашем доме слишком сухой.

Чтобы повысить влажность дома, покупать увлажнитель необязательно / Фото Pexels

Опрыскивайте шторы

Как пишет Southern Living, еще один простой прием – слегка увлажнить шторы из пульверизатора. Это эффективно, не мешает обогреву и подходит для любого времени года. Зимой влага испаряется от батарей, а летом – от солнца.

Хотя эти способы не заменят полноценный увлажнитель, они помогут поддерживать комфортную влажность и сделают воздух в доме здоровее.

Как очистить осушитель воздуха?

В теплое время осушители помогают поддерживать комфорт, особенно во влажном климате или помещениях с плохой вентиляцией. Но осенью они уже не нужны, поэтому их следует почистить и убрать до следующего года. Перед очисткой выключите прибор, достаньте фильтр и резервуар. Фильтр очистите пылесосом или под теплой водой с мылом, затем высушите. Резервуар помойте мыльной водой, а затем продезинфицируйте раствором перекиси водорода (1 часть перекиси на 2 части воды), оставьте на 30 минут и высушите. Также очистите лопасти вентилятора от пыли и проверьте, нет ли повреждений. В конце протрите корпус влажной тряпкой – после этого осушитель можно убирать на хранение.