Паркетный пол – это долговечный выбор, который добавляет ценности и особого шарма почти любому дому благодаря многообразию древесины, узорам и морилкам.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, со временем такое покрытие выдает свой возраст, если за ними должным образом не ухаживать. Как обновить паркет дома, рассказываем далее.

Как подарить вторую жизнь деревянному полу?

Правильная глубокая очистка

Большинство людей не имеет времени на тщательную чистку деревянных полов еженедельно, поэтому делает быструю повторную чистку, которая может оставить части моющих средств и грязи, что накапливаются со временем, придавая поверхности тусклый и уставший вид. Однако, если вы уделите время действительно тщательной чистке, вы можете увидеть, что полы выглядят фантастически.

Для этого уберите все с пола и передвиньте мебель, чтобы вытереть пыль со всех поверхностей слегка влажной шваброй или тканью из микрофибры. Если швабра сильно загрязнится во время работы, тщательно промойте ее теплой водой и отожмите, чтобы удалить лишнюю воду. Грязная швабра просто перемещает грязь, а не удаляет ее.

Далее наполните раковину или ведро теплой водой и чистящим средством, предназначенным для твердых пород древесины. Этот тип чистящего средства не оставляет липкого остатка, который бы смазывал пол и притягивал грязь. Обязательно следуйте инструкциям по смешиванию на этикетке продукта. Окуните швабру из микрофибры в раствор и работайте на небольших участках, часто промывая швабру.

После завершения уборки каждой секции возьмите чистую, сухую швабру или ткань из микрофибры, чтобы отполировать пол до блеска.

Полировка для восстановления блеска

Теперь, когда пол чистый, использование полироли или воска для твердых пород дерева – хороший способ заполнить микроцарапины и добавить блеска.

Если у вас деревянный пол с полиуретановым покрытием, лучше всего подойдет полироль на водной основе.

Продлить жизнь дерева реально / Фото Freepik

Полы в старых домах могут иметь восковое покрытие, которое требует полировки на основе воска.

Важно знать, какой тип покрытия используется на ваших полах, поскольку использование неправильного типа полироли может ухудшить внешний вид пола.

Шлифовка, реставрация и повторное герметизирование

В сроке службы деревянного пола наступает момент, когда износ или выцветание на солнце настолько сильны, что только полное восстановление может вернуть ему блеск.

Когда это случается, нужно начинать с чистого листа. Вы можете нанять профессиональную компанию по укладке пола для выполнения работы или справиться с ней самостоятельно, имея соответствующее оборудование.

В любом случае, это грязная задача. Процесс начинается с использования шлифовальной машины для удаления верхнего слоя древесины, покрытого царапинами, остатками полироли, а также оригинальной морилки и герметика. После этого вы можете выбрать почти любой цвет морилки, который вам нравится. Лучше всего протестировать несколько морилок, поскольку породы древесины по-разному реагируют на морилки. Наконец, наносится герметик, обычно прочный полиуретан.

Если все сделать правильно, это может сохранить красивый вид вашего пола в течение десятилетия или даже больше.

