Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, вероятнее всего, он бывает вызван трением металла о металл в дверных петлях, и его можно легко исправить. Как это сделать раз и навсегда, рассказываем далее.

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Как починить скрипучую дверь?

Снимите штифт шарнира

Если штифт шарнира имеет нижнюю крышку, возьмите его плоскогубцами и осторожно потяните вниз, чтобы снять с шарнира. Затем выровняйте отвертку с нижней частью штифта и постучите по нему молотком. Штифт поднимется, и вы сможете взять его плоскогубцами с острым носом, чтобы снять. Если он не сдвинется с места, распылите немного смазки на штифт и подождите несколько минут, прежде чем попробовать снова.

Очистите штифт

Используйте стальную мочалку, чтобы удалить ржавчину, остатки краски и грязь со штифта. Промойте горячей водой и хорошо высушите.

Смажьте штифт смазкой

Хотя вы можете использовать любую из смазок, лучшей и самой долговечной смазкой является белая литиевая смазка. Хорошо смажьте им или другим средством штифт на всех поверхностях.

Установите штифт обратно

Вставьте смазанный штифт обратно в петлю и с помощью молотка осторожно постучите по нему молотком. При необходимости установите нижнюю крышку обратно. Повторите эти шаги с остальными петлями и вытрите пятна. Откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что скрип исчез.

Скрип дверей можно полностью устранить / Фото Freepik

Что делать, если двери все еще скрипят?

Если очистка и смазка петель не решает проблему, попробуйте эти решения:

Затяните винты. Проверьте и затяните любые ослабленные винты в петлях.

Уменьшение трения. Отшлифуйте или обрежьте участки двери, которые трутся о дверную раму.

Выравнивание и регулировка. Если петли смещены, отрегулируйте винты, чтобы дверь правильно висела в раме. Используйте деревянные прокладки для регулировки положения двери во время работы.

Замена изношенных компонентов. Если петли или уплотнители сильно изношены, подумайте об их замене, чтобы предотвратить скрип.

К слову, если заедают раздвижные зеркальные двери шкафа, это также можно легко исправить.