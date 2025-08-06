Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, найімовірніше, він буває викликаний тертям металу об метал у дверних петлях, і його можна легко виправити. Як це зробити раз і назавжди, розповідаємо далі.

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Як полагодити скрипучі двері?

Зніміть штифт шарніра

Якщо штифт шарніра має нижню кришку, візьміть його плоскогубцями та обережно потягніть вниз, щоб зняти з шарніра. Потім вирівняйте викрутку з нижньою частиною штифта та постукайте по ньому молотком. Штифт підніметься, і ви зможете взяти його плоскогубцями з гострим носом, щоб зняти. Якщо він не зрушить з місця, розпиліть трохи мастила на штифт і зачекайте кілька хвилин, перш ніж спробувати знову.

Очистьте штифт

Використовуйте сталеву мочалку, щоб видалити іржу, залишки фарби та бруд зі штифта. Промийте гарячою водою та добре висушіть.

Змастіть штифт

Хоча ви можете використовувати будь-яке з мастил, найкращим і найдовговічнішим мастилом є біле літієве мастило. Добре змастіть ним чи іншим засобом штифт на всіх поверхнях.

Встановіть штифт назад

Вставте змащений штифт назад у петлю та за допомогою молотка обережно постукайте по ньому. За потреби встановіть нижню кришку назад. Повторіть ці кроки з рештою петель та витріть плями. Відкрийте та закрийте дверцята кілька разів, щоб переконатися, що скрип зник.

Скрип дверей можна повністю усунути / Фото Freepik

Що робити, якщо двері все ще скриплять?

Якщо очищення та змащення петель не розв'язує проблему, спробуйте ці рішення:

Затягніть гвинти. Перевірте та затягніть будь-які ослаблені гвинти в петлях.

Зменшення тертя. Відшліфуйте або обріжте ділянки дверей, які труться об дверну раму.

Вирівнювання та регулювання. Якщо петлі зміщені, відрегулюйте гвинти, щоб двері правильно висіли в рамі. Використовуйте дерев'яні прокладки для регулювання положення дверей під час роботи.

Заміна зношених компонентів. Якщо петлі або ущільнювачі сильно зношені, подумайте про їх заміну, щоб запобігти скрипу.

До слова, якщо заїдають розсувні дзеркальні двері шафи, це також можна легко виправити.