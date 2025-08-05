Але, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, з часом навіть найзручніші конструкції можуть почати заїдати, скрипіти або хитатися, особливо якщо двері погано доглянуті. Основні причини несправностей та способи їх усунення, розповідаємо далі.

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Колеса зійшли з напрямної

Якщо двері починають хитатися, рухаються нерівномірно або повністю застрягають з одного боку, швидше за все, колеса злетіли з напрямної. Це може статися через сильний удар, зміщення конструкції або просто внаслідок зношення. Додатковою ознакою буде характерний скрегіт металу або незвичний проміжок між дверима та каркасом.

Щоб розв'язати це питання, зніміть двері, піднімаючи їх вгору, щоб вивільнити нижні колеса. Обережно покладіть полотно на м’яку поверхню. Перевірте стан коліс та пружинного механізму внизу дверей. Якщо все ціле, поверніть колеса на місце, натискаючи на пружину для фіксації.

Накопичення пилу й бруду

Ще одна часта причина заїдань – бруд у напрямних. Пил, шерсть тварин і жир утворюють густу масу, яка перешкоджає плавному ковзанню. Часто ситуація погіршується, якщо наносити мастило поверх забруднень – так виникає ще більше опору.

Вирішити це можна, якщо зняти двері й ретельно прочистити напрямні. Використовуйте пилосос із вузькою насадкою, щоб витягти бруд із щілин. Потім протріть напрямну вологою ганчіркою й дочекайтесь повного висихання. Для поліпшення ковзання нанесіть силіконове мастило. Регулярне прибирання допоможе уникнути цієї проблеми в майбутньому.

Зазвичай дверцята легко полагодити / Фото Freepik

Ослаблена фурнітура

З часом гвинти, які тримають напрямні або колеса, можуть розхитатися. Це не лише викликає скрип чи люфт, а й створює додаткове навантаження на конструкцію.

Аби усунути цю несправність, перевірте всі гвинти у верхній та нижній частинах напрямної. Якщо є можливість, зніміть двері для детальнішого огляду. Підтягніть фурнітуру викруткою або замініть зношені деталі. Переконайтесь, що напрямні надійно прикручені до каркаса, і двері стоять рівно – це зменшить знос механізмів.

Зношені або тріснуті колеса

Якщо після очищення та регулювання проблема не зникає, причина може бути у самих колесах. З часом вони можуть сплющитись або тріснути, особливо у недорогих моделях.

Щоб владнати це, зніміть двері та дістаньте старі ролики. Візьміть один із них до магазину, щоб підібрати аналогічну заміну. Найкраще обирати ролики на підшипниках – вони працюють тихо, довше служать і краще витримують вагу. Після встановлення нових коліс перевірте плавність руху дверей.

До слова, якщо шафа зовсім вийшла з ладу і дверцята потребують заміни, не викидайте їх – старим дверям шафи можна подарувати друге життя.