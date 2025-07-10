Ідеєю створення таких дверей показали у мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @miy_dim_mebli.

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Як зробити розсувні двері

У мережі поділилися ідеєю, як зробити розсувні двері своїми руками. Для цього знадобляться:

дерев'яний щит,

спеціальна фурнітура розсувного механізму,

декор та фарба для дверей.

Так, спершу на меблевий щит відповідного розміру потрібно приклеїти кромку. Зробити це можна за допомогою звичайної праски.

Для стильного вигляду двері можна прикрасити дерев'яними рейками. Їх потрібно приклеїти по довжині на однаковій відстані.

Коли основа дверей готова, то на стіну та безпосередньо двері слід встановити розсувну фурнітуру. Доповнити двері та додати стилю можна за допомогою трендових кольорів фарби та дзеркала.

Розсувні двері своїми руками: дивіться відео

Раніше у мережі поділилися ідеєю, як зі старих коліс зробити басейн та пісочницю.