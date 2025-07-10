Идеей создания таких дверей показали в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @miy_dim_mebli.

К теме Кухня с Pinterest своими руками: женщина поразила сеть невероятным ремонтом: как сделать раздвижную дверь

Как сделать раздвижные двери

В сети поделились идеей, как сделать раздвижные двери своими руками. Для этого понадобятся:

деревянный щит,

специальная фурнитура раздвижного механизма,

декор и краска для дверей.

Так, сначала на мебельный щит соответствующего размера нужно приклеить кромку. Сделать это можно с помощью обычного утюга.

Для стильного вида двери можно украсить деревянными рейками. Их нужно приклеить по длине на одинаковом расстоянии.

Когда основа дверей готова, то на стену и непосредственно двери следует установить раздвижную фурнитуру. Дополнить двери и добавить стиля можно с помощью трендовых цветов краски и зеркала.

Раздвижные двери своими руками: смотрите видео

Ранее в сети поделились идеей, как из старых колес сделать бассейн и песочницу.