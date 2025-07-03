Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользователя @14dlucyisha4.

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Что можно сделать из тракторных колес

Автор видео поразил сеть своими творениями. Так, он превратил старые тракторные колеса от трактора Т-150 в детскую зону отдыха.

Сначала он из одного колеса сделал небольшой бассейн. Для этого он взял одно большое колесо и запаял его куском железа. После того поверхность следует тщательно помыть, высушить, обезжирить и с помощью каучуковой краски покрасить колесо.

Чтобы импровизированный бассейн имел эффектный вид, человек также решил сделать деревянные лестницы и небольшую площадку, чтобы детям было удобно купаться в бассейне.

Бассейн из колеса: смотрите видео

Впоследствии мужчина решил рядом сделать и песочницу для ребенка. Он повторил те же действия и в таком же стиле сделал песочницу.

Песочница из колеса: смотрите видео

В результате у мужчины получилась детская площадка мечты. Многие пользователи в комментариях отметили, что хотели бы повторить такое и в своем доме.

Ранее в сети поделились идеей, как старый велосипед превратить в клумбу. Как оказалось, повторить это очень легко.