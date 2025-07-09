Как кухня выглядела до ремонта и как женщина ее изменила своими руками – сообщает 24 Канал со ссылкой на @zatyshno_julia.

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Ремонт на кухне своими руками

Пользовательница сети рассказала, что кухня на съемной квартире нуждалась в ремонте, поэтому она договорилась с владелицей об обновлении. Сперва женщина все вымыла, а после – открутила старую панель на стене.

Поскольку стены решили просто красить в белый цвет, то женщина решила добавить текстуры с помощью шпаклевки. Так, она сделала на стенах арки и покрасила их в серый оттенок, что придало легкого контраста.

Также пользовательница сети решила обновить вид батарей, поэтому покрасила их белой акриловой эмалью.

Кухня в процессе ремонта: смотрите видео

Главным дополнение кухни стали обновленные стулья, шторы и декор. Именно они сделали комнату стильной и уютной.

Кухня до и после ремонта: смотрите видео

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