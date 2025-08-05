Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, со временем даже самые удобные конструкции могут начать заедать, скрипеть или шататься, особенно если двери плохо ухожены. Основные причины неисправностей и способы их устранения, рассказываем далее.

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Колеса сошли с направляющей

Если двери начинают шататься, двигаются неравномерно или полностью застревают с одной стороны, скорее всего, колеса слетели с направляющей. Это может произойти из-за сильного удара, смещения конструкции или просто вследствие износа. Дополнительным признаком будет характерный скрежет металла или необычный промежуток между дверью и каркасом.

Чтобы решить этот вопрос, снимите двери, поднимая их вверх, чтобы высвободить нижние колеса. Осторожно положите полотно на мягкую поверхность. Проверьте состояние колес и пружинного механизма внизу двери. Если все целое, верните колеса на место, нажимая на пружину для фиксации.

Накопление пыли и грязи

Еще одна частая причина заеданий – грязь в направляющих. Пыль, шерсть животных и жир образуют густую массу, которая препятствует плавному скольжению. Часто ситуация ухудшается, если наносить смазку поверх загрязнений – так возникает еще больше сопротивления.

Решить это можно, если снять дверь и тщательно прочистить направляющие. Используйте пылесос с узкой насадкой, чтобы извлечь грязь из щелей. Затем протрите направляющую влажной тряпкой и дождитесь полного высыхания. Для улучшения скольжения нанесите силиконовую смазку. Регулярная уборка поможет избежать этой проблемы в будущем.

Обычно дверцу легко починить / Фото Freepik

Ослабленная фурнитура

Со временем винты, которые держат направляющие или колеса, могут расшататься. Это не только вызывает скрип или люфт, но и создает дополнительную нагрузку на конструкцию.

Чтобы устранить эту неисправность, проверьте все винты в верхней и нижней частях направляющей. Если есть возможность, снимите дверь для более детального осмотра. Подтяните фурнитуру отверткой или замените изношенные детали. Убедитесь, что направляющие надежно прикручены к каркасу, и двери стоят ровно – это уменьшит износ механизмов.

Изношенные или треснувшие колеса

Если после очистки и регулировки проблема не исчезает, причина может быть в самих колесах. Со временем они могут сплющиться или треснуть, особенно в недорогих моделях.

Чтобы решить это, снимите дверь и достаньте старые ролики. Возьмите один из них в магазин, чтобы подобрать аналогичную замену. Лучше всего выбирать ролики на подшипниках – они работают тихо, дольше служат и лучше выдерживают вес. После установки новых колес проверьте плавность движения дверей.

К слову, если шкаф совсем вышел из строя и дверцы требуют замены, не выбрасывайте их – старым дверям шкафа можно подарить вторую жизнь.