Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, двери можно превратить во многие вещи, в частности на дисплей для фотографий. Как это сделать, рассказываем далее.

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Как сделать из старых дверей шкафа дисплей для фото

Для этого проекта понадобятся дверцы с прорезями или жалюзийная перегородка, а также краски, фоторамки, отвертка или электродрель, защитные перчатки, кисти и шлифовальная бумага.

Прежде всего снимите петли, чтобы отделить панели. Очистите поверхность теплой мыльной водой, высушите и слегка отшлифуйте.

Далее используйте аэрозольную краску для равномерного покрытия. Нанесите два слоя с интервалом до часа.

Как из дверей сделать экспозицию для фото: смотрите видео

Тем временем распечатайте любимые снимки или сделайте коллаж. Можно также использовать детские рисунки или авторские работы. Вставьте их в рамки.

После этого вставьте подставку рамки между рейками в дверях. Это позволит легко менять экспозицию по желанию.

Напоследок поставьте или прикрепите дверную панель к стене в гостиной, спальне или в прихожей.