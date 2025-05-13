Будут как новые: как вернуть старым плинтусам красивый вид

Плинтусы в домах создают эстетичный и завершенный вид, скрывая небольшие щели между стеной и полом. Однако со временем на них появляются царапины и они теряют свой привлекательный вид.

Как восстановить эстетический вид плинтусов – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как почистить плинтусы

Чтобы вернуть плинтусам эстетический вид, сначала следует организовать уборку. Всю мебель следует отодвинуть от плинтусов, а после – помыть пол и избавиться от пыли.

После этого следует приготовить раствор для чистки плинтусов. В небольшом пластиковом ведре следует смешать 2 литра воды и пол чайной ложки обезжиривающего средства. Если плинтусы на кухне и накопили много жира, то стоит добавить больше "антижира".

Для очистки плинтусов следует выбирать тряпку из микрофибры. Окуните ее в моющий раствор, избавьтесь от лишней влаги и протрите плинтусы. Начинать стоит с небольшого участка, и очищать их сверху вниз. Чтобы удалить загрязнения с углов, можно воспользоваться ватной палочкой.

Чтобы вернуть плинтусам блеск, стоит воспользоваться меланиновой губкой. Она сможет замаскировать царапины и сделать плинтусы более эстетичными на вид.

Кроме того, эксперты рекомендуют воспользоваться смазкой WD-40 для удаления потертостей с ПВХ плинтусов. Достаточно нанести несколько капель и с помощью тряпки из микрофибры тщательно протереть поверхность, чтобы не осталось царапин.

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