Эксперты назвали простой трюк с краской, который делает маленькую комнату больше и светлее
- Эксперты советуют использовать светлые холодные оттенки, чтобы визуально расширить комнату, поскольку они отражают больше света и создают ощущение открытости.
- Для лучшего эффекта рекомендуется использовать краску с сатиновым блеском, добавлять натуральные текстуры и делать хорошее освещение, избегая слишком темных деталей.
Маленькие или неудобные комнаты – узкие, неровные или с низким потолком – часто сложно оформить. Но дизайнеры говорят: есть простой способ визуально сделать пространство больше - достаточно правильно выбрать цвет стен.
Трое экспертов по цвету советуют использовать светлые холодные оттенки. Об этом пишет Ideal Home.
Как визуально увеличить комнату с помощью цвета?
По словам специалистов, такие оттенки визуально "отодвигают" стены, делают комнату светлее, спокойнее и просторнее.
Светлые холодные цвета:
- отражают больше света;
- имеют "воздушный" эффект;
- не перегружают пространство;
- визуально создают ощущение открытости.
Особенно хорошо это работает в маленьких гостиных, спальнях и узких комнатах.
Эксперты советуют использовать нежно-голубые оттенки, приглушенный светло-зеленый, мягкие прохладные пастельные цвета.
В то же время не стоит выбирать слишком "ледяной" или ярко-холодный цвет, особенно для комнат с небольшим количеством солнца.
Для лучшего эффекта дизайнеры советуют:
- использовать краску с легким сатиновым блеском;
- добавлять натуральные текстуры – дерево, лен, ротанг;
- делать хорошее освещение;
- избегать слишком темных деталей в маленьком пространстве.
Как понять, что цвет "холодный": Холодные оттенки обычно имеют синий, зеленый, фиолетовый подтон. Теплые цвета, наоборот, отдают желтым, оранжевым или красным. Простое правило: теплые цвета ассоциируются с солнцем и песком, а холодные – с небом, водой и тенью.
Холодные оттенки визуально расширяют пространство / Фото Future PLC / Benjamin Moore
Как сделать маленькую комнату визуально больше без перепланировки
Многие маленькие комнаты кажутся тесными не из-за площади, а из-за неправильного расположения мебели, освещения и цвета. Дизайнеры говорят: чтобы сделать пространство визуально больше, не обязательно сносить стены. Об этом пишет JJones Design Co.
Начните с расположения мебели
Главная ошибка – ставить всю мебель вплотную к стенам. Из-за этого комната может казаться еще более узкой. Лучше:
- немного отодвинуть диван от стены;
- оставить удобные проходы;
- не перегружать центр комнаты.
Так пространство будет казаться более открытым.
Используйте высоту комнаты
Дизайнеры советуют "поднимать" взгляд вверх:
- вешать шторы почти под потолок;
- выбирать высокие полки и зеркала;
- использовать вертикальные элементы декора.
Это визуально делает потолок выше.
Выбирайте правильные цвета
Не обязательно красить все в белый. Лучше работают:
- мягкие нейтральные оттенки,
- спокойные цвета без сильного контраста,
- похожие оттенки для стен, мебели и текстиля.
Когда цвета плавно сочетаются, комната кажется более просторной.
Добавьте больше света
Одной люстры часто недостаточно. Чтобы комната казалась больше, используйте несколько источников света, подсвечивайте темные углы, добавляйте зеркала и светлые поверхности, которые отражают свет.
Выбирайте "легкую" мебель
Массивная мебель перегружает маленькое пространство. Лучше подойдет:
- мебель на ножках;
- стеклянные или тонкие столики;
- меньше, но более крупные и пропорциональные предметы.
Не перегружайте декором
Слишком много мелких деталей создают ощущение хаоса. Дизайнеры советуют:
- один крупный акцент вместо многих мелких;
- меньше декора на открытых поверхностях;
- оставлять немного "свободного" пространства.
Именно простота и порядок помогают маленькой комнате казаться больше.
Как визуально увеличить маленькую ванную
Выбор плитки для ванной влияет не только на стиль, но и на то, насколько просторным будет казаться помещение. В 2026 году дизайнеры все чаще используют плитку, чтобы визуально увеличить пространство без ремонта или перепланировки. Для этого важны цвет, форма, текстура и способ укладки плитки.
Светлые оттенки – белый, кремовый, бежевый – лучше отражают свет и делают ванную визуально больше. А вот слишком темных и ярких цветов дизайнеры советуют избегать.
Среди лучших материалов:
фарфоровая плитка – прочная и практичная для пола;
керамическая – хороша для стен;
натуральный камень или тераццо – придают интерьеру дорогой вид.
В тренде сейчас матовые и немного текстурированные поверхности – они делают ванную более уютной.