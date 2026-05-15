Эксперты назвали простой трюк с краской, который делает маленькую комнату больше и светлее

Маленькие или неудобные комнаты – узкие, неровные или с низким потолком – часто сложно оформить. Но дизайнеры говорят: есть простой способ визуально сделать пространство больше - достаточно правильно выбрать цвет стен.

Трое экспертов по цвету советуют использовать светлые холодные оттенки. Об этом пишет Ideal Home.

Как визуально увеличить комнату с помощью цвета?

По словам специалистов, такие оттенки визуально "отодвигают" стены, делают комнату светлее, спокойнее и просторнее.

Светлые холодные цвета:

отражают больше света;

имеют "воздушный" эффект;

не перегружают пространство;

визуально создают ощущение открытости.

Особенно хорошо это работает в маленьких гостиных, спальнях и узких комнатах.

Эксперты советуют использовать нежно-голубые оттенки, приглушенный светло-зеленый, мягкие прохладные пастельные цвета.

В то же время не стоит выбирать слишком "ледяной" или ярко-холодный цвет, особенно для комнат с небольшим количеством солнца.

Для лучшего эффекта дизайнеры советуют:

использовать краску с легким сатиновым блеском;

добавлять натуральные текстуры – дерево, лен, ротанг;

делать хорошее освещение;

избегать слишком темных деталей в маленьком пространстве.

Как понять, что цвет "холодный": Холодные оттенки обычно имеют синий, зеленый, фиолетовый подтон. Теплые цвета, наоборот, отдают желтым, оранжевым или красным. Простое правило: теплые цвета ассоциируются с солнцем и песком, а холодные – с небом, водой и тенью.

Холодные оттенки визуально расширяют пространство / Фото Future PLC / Benjamin Moore

Как сделать маленькую комнату визуально больше без перепланировки

Многие маленькие комнаты кажутся тесными не из-за площади, а из-за неправильного расположения мебели, освещения и цвета. Дизайнеры говорят: чтобы сделать пространство визуально больше, не обязательно сносить стены. Об этом пишет JJones Design Co.

Начните с расположения мебели

Главная ошибка – ставить всю мебель вплотную к стенам. Из-за этого комната может казаться еще более узкой. Лучше:

немного отодвинуть диван от стены;

оставить удобные проходы;

не перегружать центр комнаты.

Так пространство будет казаться более открытым.

Используйте высоту комнаты

Дизайнеры советуют "поднимать" взгляд вверх:

вешать шторы почти под потолок;

выбирать высокие полки и зеркала;

использовать вертикальные элементы декора.

Это визуально делает потолок выше.

Выбирайте правильные цвета

Не обязательно красить все в белый. Лучше работают:

мягкие нейтральные оттенки,

спокойные цвета без сильного контраста,

похожие оттенки для стен, мебели и текстиля.

Когда цвета плавно сочетаются, комната кажется более просторной.

Добавьте больше света

Одной люстры часто недостаточно. Чтобы комната казалась больше, используйте несколько источников света, подсвечивайте темные углы, добавляйте зеркала и светлые поверхности, которые отражают свет.

Выбирайте "легкую" мебель

Массивная мебель перегружает маленькое пространство. Лучше подойдет:

мебель на ножках;

стеклянные или тонкие столики;

меньше, но более крупные и пропорциональные предметы.

Не перегружайте декором

Слишком много мелких деталей создают ощущение хаоса. Дизайнеры советуют:

один крупный акцент вместо многих мелких;

меньше декора на открытых поверхностях;

оставлять немного "свободного" пространства.

Именно простота и порядок помогают маленькой комнате казаться больше.

Как визуально увеличить маленькую ванную

Выбор плитки для ванной влияет не только на стиль, но и на то, насколько просторным будет казаться помещение. В 2026 году дизайнеры все чаще используют плитку, чтобы визуально увеличить пространство без ремонта или перепланировки. Для этого важны цвет, форма, текстура и способ укладки плитки.

Светлые оттенки – белый, кремовый, бежевый – лучше отражают свет и делают ванную визуально больше. А вот слишком темных и ярких цветов дизайнеры советуют избегать.

Среди лучших материалов:

фарфоровая плитка – прочная и практичная для пола;

керамическая – хороша для стен;

натуральный камень или тераццо – придают интерьеру дорогой вид.

В тренде сейчас матовые и немного текстурированные поверхности – они делают ванную более уютной.