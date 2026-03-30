Создать легче чем вы думаете: как воссоздать греческий стиль в интерьере

Если при мысли о белых фасадах Санторини, синих окнах и террасах с ароматом оливок и лимонов у вас возникает ощущение спокойствия – этот стиль может идеально подойти для вашего дома. Вдохновленный природой, историей и размеренной жизнью побережья, греческий интерьер дарит свет, легкость и атмосферу отпуска каждый день.

Именно поэтому он стремительно набирает популярность за пределами Греции – особенно среди тех, кто ищет баланс между эстетикой и комфортом. Как воссоздать этот стиль дома – расскажет The Spruce.

Как создать греческий стиль в интерьере?

Бело-синяя палитра – основа стиля

Главная "фишка" греческого интерьера – простая, но эффектная цветовая гамма. В ней доминирует белый цвет, который дополняется оттенками синего – от нежного небесного до насыщенного эгейского. Такой контраст создает ощущение свежести, простора и чистоты. Чтобы интерьер не выглядел холодным, добавляют теплые акценты:

бежевый,

терракотовый,

песочный или деревянные оттенки.

В результате пространство выглядит светлым, но уютным.

Натуральные материалы – максимум естественности

Как пишет Architectural Digest, греческий стиль базируется на естественности. Здесь преобладают:

камень,

дерево,

лен и хлопок.

Стены обычно оставляют белыми, но каменные элементы или их имитация добавляют характера.

Минимализм с характером

В этом стиле нет места перегрузке. Каждая вещь имеет значение. Вместо большого количества декора – несколько акцентов:

глиняные вазы,

ветви оливы,

лимоны на столе,

керамика ручной работы.

Особый шарм добавляют несовершенства – легкая патина, текстура, "живые" материалы. Детали с морским настроением 4 Море – ключевой элемент греческого стиля.

