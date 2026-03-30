Створити легше ніж ви думаєте: як відтворити грецький стиль в інтер'єрі
30 марта, 22:15
3

Создать легче чем вы думаете: как воссоздать греческий стиль в интерьере

Алена Гогунская
Основні тези
  • Греческий стиль в интерьере базируется на бело-синей палитре, дополненной теплыми акцентами.
  • Основные материалы – натуральные, такие как камень, дерево, лен и хлопок, с минимализмом в декоре.

Если при мысли о белых фасадах Санторини, синих окнах и террасах с ароматом оливок и лимонов у вас возникает ощущение спокойствия – этот стиль может идеально подойти для вашего дома. Вдохновленный природой, историей и размеренной жизнью побережья, греческий интерьер дарит свет, легкость и атмосферу отпуска каждый день.

Именно поэтому он стремительно набирает популярность за пределами Греции – особенно среди тех, кто ищет баланс между эстетикой и комфортом. Как воссоздать этот стиль дома – расскажет The Spruce.

Как создать греческий стиль в интерьере?

  • Бело-синяя палитра – основа стиля

Главная "фишка" греческого интерьера – простая, но эффектная цветовая гамма. В ней доминирует белый цвет, который дополняется оттенками синего – от нежного небесного до насыщенного эгейского. Такой контраст создает ощущение свежести, простора и чистоты. Чтобы интерьер не выглядел холодным, добавляют теплые акценты:

  • бежевый,
  • терракотовый,
  • песочный или деревянные оттенки.

В результате пространство выглядит светлым, но уютным.

  • Натуральные материалы – максимум естественности

Как пишет Architectural Digest, греческий стиль базируется на естественности. Здесь преобладают:

  • камень,
  • дерево,
  • лен и хлопок.

Стены обычно оставляют белыми, но каменные элементы или их имитация добавляют характера.

  • Минимализм с характером

В этом стиле нет места перегрузке. Каждая вещь имеет значение. Вместо большого количества декора – несколько акцентов:

  • глиняные вазы,
  • ветви оливы,
  • лимоны на столе,
  • керамика ручной работы.

Особый шарм добавляют несовершенства – легкая патина, текстура, "живые" материалы. Детали с морским настроением 4 Море – ключевой элемент греческого стиля.

Как сделать квартиру визуально дороже?

Как пишет Homes and Gardens, безоговорочным фаворитом дизайнеров остается черный цвет. Именно этот он в свое время Коко Шанель сделала символом элегантности в мире моды.

Дизайнеры обожают черный цвет, потому что он не перегружает пространство и не выглядит навязчиво, но мгновенно добавляет глубины, структуры и характера. Он подчеркивает линии, делает пространство собранным и продуманным.

Как создать иллюзию высоких потолков?

  • Сделать комнату визуально выше – вполне реально даже без ремонта. Дизайнеры советуют начинать с самого простого – цвета и света. Светлые оттенки (белый, кремовый, светло-серый) отражают больше света и "поднимают" пространство, делая его более воздушным.
  • Особенно эффектно работает прием, когда потолок немного светлее стен – это создает ощущение глубины. Зеркала также помогают: они визуально "удваивают" пространство и добавляют высоты, особенно если размещены вертикально или напротив источника света. Важную роль играет и освещение.
  • Вместо одной центральной люстры лучше использовать несколько источников света: настенные бра, подсветку, торшеры. Свет, направлен вверх, "вытягивает" потолок и создает эффект большей высоты.