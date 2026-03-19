5 ошибок при покупке дивана, о которых часто жалеют уже через год

Диван – одна из самых дорогих покупок для дома. В Украине хорошая модель может стоить примерно от 22 до 67 тысяч гривен, а иногда и значительно больше. Обычно такой мебелью пользуются 7 – 10 лет, поэтому важно выбрать ее правильно. Однако многие люди покупают диван в спешке: посидели в магазине, понравился цвет или мягкость – и сразу оформляют покупку.

Через некоторое время могут появиться проблемы: ткань изнашивается, механизм начинает скрипеть, а спать становится неудобно. "Радио Трек" называет 5 распространенных ошибок, которых стоит избегать при покупке дивана.

Какие ошибки часто делают люди при покупке дивана?

Ориентироваться только на мягкость

В салоне новый диван кажется очень комфортным. Но слишком мягкие модели часто быстро проседают. Важный показатель – плотность наполнителя. Для сидения она должна быть примерно от 30 килограммов на кубический метр, а для спального места – от 35 килограммов на кубический метр. Протестируйте диван: сядьте на него и резко встаньте. Если поверхность восстанавливается за несколько секунд – наполнитель качественный.

Не проверять механизм раскладывания

В магазине диван обычно раскладывают только один раз. Но дома это придется делать регулярно. Перед покупкой стоит несколько раз разложить и сложить диван и обратить внимание, легко ли работает механизм и нет ли посторонних звуков.

Не учитывать размеры дверей и коридоров

Иногда диван идеально подходит для комнаты, но не проходит в дверь или лифт. Перед покупкой лучше измерить:

дверные проемы в квартире;

вход в подъезд;

размеры лифта;

коридоры и повороты.

Также стоит проверить, нужно ли дополнительное пространство у стены для раскладывания дивана.

Экономить на обивке

Дешевые ткани быстро теряют вид, особенно на подлокотниках и сиденьях. Например:

искусственная замша или флок могут изнашиваться уже через год;

плотные мебельные ткани служат значительно дольше;

недорогой кожзаменитель часто трескается.

Качественная обивка может стоить дороже, но дольше сохраняет хороший вид.

Не проверять спальное место

Если диван планируют использовать как кровать, его нужно проверить так же внимательно, как матрас. В магазине лучше:

разложить диван;

полежать на нем несколько минут;

проверить, ровная ли поверхность.

Хорошо, если основание имеет ортопедические ламели – они поддерживают спину и делают сон более комфортным.

Перед покупкой стоит потратить немного больше времени: измерить пространство, несколько раз проверить механизм, уточнить характеристики наполнителя и протестировать диван как спальное место.

Это займет всего несколько минут, но поможет избежать проблем и пользоваться диваном комфортно много лет.

Диваны – дорогостоящая вещь, поэтому надо быть внимательными при их покупке

5 главных трендов диванов в 2026 году

Дизайнеры говорят, что люди в 2026 году внимательнее выбирают диваны. Они хотят, чтобы мебель была удобной, практичной и современной на вид. Elle Decor называет 5 главных тенденций:

Модульные диваны

Такие диваны состоят из отдельных частей, которые можно переставлять. Их легко менять или подстраивать под новую планировку комнаты.

Аккуратные формы

Слишком большие и "расслабленные" диваны выходят из моды. Зато популярны модели с более четкими линиями, но все еще удобные для отдыха.

Практичные ткани

Покупатели часто выбирают прочные ткани, которые легко чистить. Особенно это важно для семей с детьми и домашними животными.

Плавные, округлые линии

Диваны с закругленной спинкой или подлокотниками мягче на вид и добавляют интерьеру современности.

Скрытая функциональность

Диваны должны быть удобными и прочными, но без заметных технических деталей. Также популярны диваны-кровати, которые помогают экономить пространство.

