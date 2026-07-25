Дом Уютный дом Красивое портфолио еще не все: как найти дизайнера, который не испортит ремонт
25 июля, 11:26
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Красивое портфолио – еще не все: как найти дизайнера, который не испортит ремонт

Алена Гогунская

Выбор дизайнера интерьера одно из важнейших решений при ремонте. Именно от этого человека часто зависит, будет ли квартира не только красивой, но и комфортной для жизни. Однако хорошее портфолио далеко не единственное, на что стоит обратить внимание.

Львовянка Наталья, которая вместе с мужем сделала свой первый ремонт в новостройке, в интервью 24 Канала рассказала, как они нашли дизайнера и по каким признакам поняли, что перед ними настоящий профессионал.

На что следует обратить внимание при выборе дизайнера?

  • Первое впечатление имеет значение

По словам Натальи, их знакомство с дизайнером произошло почти случайно, однако уже первая встреча убедила супругов, что они имеют дело со специалистом. Она вспоминает, что дизайнер не ограничился кратким обзором квартиры. Он сразу получил лазерный дальномер , начал выполнять замеры, проверять ровность стен и внимательно изучать все особенности помещения. Именно такой подход произвел наибольшее впечатление.

Уже на первой встрече он произвел хорошее впечатление. Пришел не просто посмотреть квартиру, а сразу взял лазерный дальномер, начал все измерять, проверять ровность стен, смотреть все особенности помещения,
– рассказывает Наталья.

  • Хороший дизайнер не боится возразить

При обсуждении предстоящего ремонта дизайнер внимательно выслушивал все пожелания владельцев квартиры. Но, как говорит Наталья, он не соглашался с каждой их идеей только ради того, чтобы угодить клиентам. Если видел более практичное или эстетически удачное решение, он объяснял свои аргументы и предлагал альтернативу.

Также советовал современные материалы и обращал внимание на решения, от которых лучше отказаться. По мнению владелицы квартиры, именно это стало одним из главных преимуществ сотрудничества.


Как выбрать дизайнера интерьера / Фото Pexels

  • Общение не менее важно, чем портфолио

Наталья советует прежде всего понять комфортно ли вам работать с дизайнером. Ведь ремонт длится несколько месяцев, а иногда и дольше, поэтому взаимопонимание и открытое общение имеют большое значение. Она также советует направить внимание на поведение дизайнера во время первого осмотра квартиры.

Стоит обратить внимание, как дизайнер ведет себя уже на первом обзоре квартиры: внимательно ли все изучает, задает ли вопросы, предлагает ли свои идеи,
– советует она.

  • Обязательно просмотрите реализованные проекты

Еще один совет Натальи – не ограничиваться красивыми визуализациями. По ее словам, фото уже реализуемых квартир гораздо лучше демонстрируют стиль работы дизайнера, его внимание к деталям и качеству выполнения проектов. Именно они помогают понять, соответствует ли подход специалиста вашим ожиданиям.

На что еще следует обратить внимание?

Кроме советов Натальи перед выбором дизайнера стоит учесть еще несколько моментов:

  • попросите показать не только готовые фото, но и чертежи или примеры рабочей документации – это покажет, насколько подробно специалист прорабатывает проекты;
  • уточните, что именно входит в стоимость услуг: только дизайн-проект или авторский надзор, подбор материалов и сопровождение ремонта;
  • узнайте, есть ли у дизайнера проверенные мастера и поставщики, ведь это может значительно упростить процесс ремонта;
  • Обратите внимание на отзывы клиентов, особенно тех, чьи проекты уже полностью реализованы.

Главное – найти не просто дизайнера, а партнера Опыт Натальи показывает, что хороший дизайнер – это не человек, только создающий красивые картинки. Это специалист, который внимательно слушает заказчика, предлагает практические решения, помогает избежать ошибок и думает о том, насколько комфортна квартира будет в повседневной жизни.