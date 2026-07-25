Красивое портфолио – еще не все: как найти дизайнера, который не испортит ремонт

Выбор дизайнера интерьера одно из важнейших решений при ремонте. Именно от этого человека часто зависит, будет ли квартира не только красивой, но и комфортной для жизни. Однако хорошее портфолио далеко не единственное, на что стоит обратить внимание.

Львовянка Наталья, которая вместе с мужем сделала свой первый ремонт в новостройке, в интервью 24 Канала рассказала, как они нашли дизайнера и по каким признакам поняли, что перед ними настоящий профессионал.

На что следует обратить внимание при выборе дизайнера?

Первое впечатление имеет значение

По словам Натальи, их знакомство с дизайнером произошло почти случайно, однако уже первая встреча убедила супругов, что они имеют дело со специалистом. Она вспоминает, что дизайнер не ограничился кратким обзором квартиры. Он сразу получил лазерный дальномер , начал выполнять замеры, проверять ровность стен и внимательно изучать все особенности помещения. Именно такой подход произвел наибольшее впечатление.

Уже на первой встрече он произвел хорошее впечатление. Пришел не просто посмотреть квартиру, а сразу взял лазерный дальномер, начал все измерять, проверять ровность стен, смотреть все особенности помещения,

– рассказывает Наталья.

Хороший дизайнер не боится возразить

При обсуждении предстоящего ремонта дизайнер внимательно выслушивал все пожелания владельцев квартиры. Но, как говорит Наталья, он не соглашался с каждой их идеей только ради того, чтобы угодить клиентам. Если видел более практичное или эстетически удачное решение, он объяснял свои аргументы и предлагал альтернативу.

Также советовал современные материалы и обращал внимание на решения, от которых лучше отказаться. По мнению владелицы квартиры, именно это стало одним из главных преимуществ сотрудничества.



Как выбрать дизайнера интерьера / Фото Pexels

Общение не менее важно, чем портфолио

Наталья советует прежде всего понять комфортно ли вам работать с дизайнером. Ведь ремонт длится несколько месяцев, а иногда и дольше, поэтому взаимопонимание и открытое общение имеют большое значение. Она также советует направить внимание на поведение дизайнера во время первого осмотра квартиры.

Стоит обратить внимание, как дизайнер ведет себя уже на первом обзоре квартиры: внимательно ли все изучает, задает ли вопросы, предлагает ли свои идеи,

– советует она.

Обязательно просмотрите реализованные проекты

Еще один совет Натальи – не ограничиваться красивыми визуализациями. По ее словам, фото уже реализуемых квартир гораздо лучше демонстрируют стиль работы дизайнера, его внимание к деталям и качеству выполнения проектов. Именно они помогают понять, соответствует ли подход специалиста вашим ожиданиям.

На что еще следует обратить внимание?

Кроме советов Натальи перед выбором дизайнера стоит учесть еще несколько моментов:

попросите показать не только готовые фото, но и чертежи или примеры рабочей документации – это покажет, насколько подробно специалист прорабатывает проекты;

уточните, что именно входит в стоимость услуг: только дизайн-проект или авторский надзор, подбор материалов и сопровождение ремонта;

узнайте, есть ли у дизайнера проверенные мастера и поставщики, ведь это может значительно упростить процесс ремонта;

Обратите внимание на отзывы клиентов, особенно тех, чьи проекты уже полностью реализованы.

Главное – найти не просто дизайнера, а партнера Опыт Натальи показывает, что хороший дизайнер – это не человек, только создающий красивые картинки. Это специалист, который внимательно слушает заказчика, предлагает практические решения, помогает избежать ошибок и думает о том, насколько комфортна квартира будет в повседневной жизни.