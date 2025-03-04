Забудьте о белье на батареях и катышках на одежде: как выбрать сушильную машину

Сушильный автомат – это комфорт, экономия времени и идеально сухая одежда без лишних усилий. С ним можно забыть о развешивании белья по всей квартире. Достаточно положить вещи в сушильный аппарат – и уже через час вы сможете их одевать.

Но прежде чем покупать сушильную машину, стоит учесть все нюансы: она занимает место, потребляет электроэнергию и имеет различные функции, которые могут влиять на ее эффективность. Эксперты Rozetka объясняют для 24 Канала, на что обратить внимание при выборе.

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Чем полезна сушильная машина

Большинство современных сушильных машин оснащены фильтрами для сбора ворса, которые задерживают мелкие частицы ткани, шерсть домашних любимцев и пыль. Благодаря этому одежда выглядит свежее, а катышки появляются реже. Для максимальной эффективности стоит выбирать модели с функцией "Антиковтунцы" или "Деликатная сушка", которая вращает барабан особенно осторожно, минимизируя трение между вещами. Однако, для чрезмерно чувствительных тканей – например, шерсти или шелка – лучше использовать специальные режимы или сушить такие вещи вручную.

Вторым вопросом обычно возникает: "А может лучше купить стиралку с функцией сушки?". Комбинированные модели "стиральная машина + сушильный автомат" экономят пространство, что идеально для малогабаритных квартир. Стирка и сушка происходит в одном цикле – не нужно перекладывать белье. Также современные модели имеют высокий класс энергопотребления.

Среди минусов – сушильная функция обычно имеет меньшую загруженность, чем стиральная. Комбинированный процесс стирки и сушки занимает больше времени. Ну и такие модели часто стоят дороже, чем отдельные приборы. Если у вас большая семья или вы часто стираете большие объемы белья, лучше выбрать отдельные стиральную машину и сушильный автомат.

Сушильная машина делает стирку более удобной / Фото Freepik

Главные критерии выбора сушильного автомата

1. Класс энергопотребления

Сушильные автоматы могут потреблять немало электроэнергии. Выбирайте модели с высоким классом энергопотребления (А, А+, А++, А+++), чтобы сэкономить на электроэнергии.

2. Как отводится влага

Чтобы белье высыхало, машина должна избавляться от лишней влаги. Существует три типа отвода:

Вентиляционный – требует вывода трубки наружу;

Конденсационный – собирает воду в специальный резервуар;

С тепловым насосом – самый популярный вариант: эффективный, єнергосберегающий, не требует вентиляции.

3. Тип слива воды ● Тип слива воды

Водосборник – вода собирается в специальную емкость, которую нужно опорожнять.

Канализация – вода отводится непосредственно в канализацию.

4. Максимальная загрузка вода отводится непосредственно в канализацию

Выбирайте сушильную машину с учетом количества белья, которое вы обычно сушите. Чем больше семья – тем важнее выбрать подходящий объем:

3 – 4 кг – для одного пользователя

5 – 7 кг – оптимально для семьи 3-4 человек

8 кг и более – идеально для большой семьи или стирки объемных вещей.

5. Тип двигателя

Инверторные двигатели являются более тихими и долговечными, чем коллекторные.

6. Функции и возможности

Современные сушильные машины могут иметь различные функции, такие как Smart-управление, антисминание, блокировка от детей, дисплей, защита от протечек, подсветка барабана и другие. Выберите те функции, которые вам действительно нужны.

7. Тип сушильного автомата

Барабанный аппарат – самый распространенный и универсальный.

Паровой шкаф – для деликатных вещей.

Сушильный шкаф – компактный вариант.

Центрифуга – редкий, но эффективный.

Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами других покупателей, чтобы получить представление о реальном опыте использования выбранной модели. Обратите внимание на гарантийный срок и сервисное обслуживание.