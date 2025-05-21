Как эффективно очистить уличную мебель после зимы: советы для разных материалов

С наступлением теплой погоды мы стремимся как можно больше времени проводить на свежем воздухе – ужинать на террасе, отдыхать во дворе или просто наслаждаться солнцем. Однако с приходом весны часто приходится столкнуться с реальностью: уличная мебель за зиму покрылась пылью, паутиной и пятнами.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, прежде чем возвращаться домой разочарованными, ознакомьтесь с эффективными способами очистки мебели. Как уже через мгновение подготовить ее снова к отдыху на улице, рассказываем дальше.

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Первый этап – общая уборка

Начните с устранения пыли и паутины. Для этого можно использовать воздуходувку или пылесос с насадкой для обивки. Для мягкой или плетеной мебели это особенно важно. Если техники нет – используйте обычный веник.

Также не стоит сразу хвататься за мойку высокого давления – она может повредить деликатные материалы. Вместо этого воспользуйтесь садовым шлангом с регулируемой насадкой – этого достаточно для смывания пыли и нанесения моющего раствора.

Дайте чистящим средствам время подействовать

Независимо от того, используете вы специальное средство или домашнюю смесь, оставьте его действовать по крайней мере на 10 минут – это поможет размягчить загрязнения и уменьшить потребность в физическом трении.

Как чистить различные типы мебели

Деревянная мебель.

Смешайте 1 чайную ложку мыла с несколькими литрами теплой воды. Почистите мебель щеткой с нейлоновой щетиной, тщательно промойте и высушите микрофиброй. Для удаления плесени, если такая проблема есть, возьмите пол стакана кислородного отбеливателя на 2 – 3 литра горячей воды. Смесь надо нанести, оставить на 15 минут, а потом смыть.

Пластик и смола.

Смешайте четверть стакана мыла для посуды, пол стакана пищевой соды и несколько литров теплой воды. Сода мягко действует как абразив. После очистки – обязательное полоскание. Для плесени – дополнительное очищение кислородным отбеливателем. Чтобы мебель дольше выглядела как новая, нанесите тонкий слой автомобильного воска.

Уличную мебель надо очищать перед началом нового сезона / Фото Freepik

Алюминиевая мебель.

Ее мойте теплой мыльной водой, тщательно смывайте и высушивайте. Для блеска – нанесите автомобильный воск и отполируйте.

Железная мебель.

Смойте грязь, промойте горячей мыльной водой, высушите. Если есть ржавчина – наложите на нее ткань, смоченную уксусом, на 30 минут, затем потрите щеткой и тщательно смойте.

Плетеная мебель (из ротанга, камыша, пластика).

Очистите такую мебель раствором мыла для посуды и воды, используя щетку с мягкой щетиной. Промойте ее и дайте высохнуть на воздухе, в затененном месте.

Стеклянные поверхности.

Стеклянные столы моют так же, как и окна – с помощью средства для чистки стекла или смеси уксуса с водой. Сперва смойте крупные частицы грязи, чтобы избежать размазывания.

Очистка подушек и обивки

Первым шагом проверьте, можно ли снять чехлы и постирать в машинке. Если нет – расстелите брезент на улице, вытрите или пропылесосьте поверхность.

Предварительно обработайте пятна, если они есть, средством на основе ферментов. А дальше смешайте четверть стакана мыла для посуды с несколькими литрами теплой воды. Почистите вещи щеткой.

Тщательно промойте обе стороны подушек и мебели шлангом. Поставьте вертикально для просушки.

Кстати, чтобы правильно очищенная мебель служила вам еще много лет, за ней также стоит ухаживать, учитывая способы, которые позволят продлить срок службы уличной мебели.