Арбузы вырастут вдвое больше: огородники раскрыли главный секрет июля

Июль – решающий период для выращивания арбузов. Именно сейчас растения активно наращивают побеги, формируют новые завязи и начинают наливать плоды. В это время многие огородники проводят пасынкование, ведь правильное формирование куста помогает направить питательные вещества на развитие будущего урожая.

24 Канал расскажет , что нужно делать с арбузами, чтобы урожай был большим.

Нужно ли пасынковать арбузы?

Пасынкование не является обязательной процедурой для всех сортов, однако в большинстве случаев оно положительно влияет на размер и качество плодов. Если растение тратит силы на многочисленные боковые побеги и новые завязи, ему сложнее обеспечить их достаточным количеством питательных веществ. Из-за этого арбузы могут вырасти мелкими или не успеть полностью созреть. Именно поэтому в середине лета стоит осмотреть растения и при необходимости провести формирование кустов.

Как правильно пасынковать арбузы?

Прежде всего нужно удалить слабые, поврежденные и бесплодные боковые побеги. Они не дают урожая, но отнимают у растения влагу и питательные вещества. После этого стоит определиться с количеством плодов. Для крупноплодных сортов оптимально оставлять 2 – 4 завязи на одном кусте.

Если сорт формирует более мелкие плоды, хорошо развитое растение способно обеспечить питанием до 5 – 6 арбузов. Когда последний плод уже сформировался, верхушку плети рекомендуют прищипнуть, оставив после нее примерно 5 – 7 листьев. Такой прием помогает растению сосредоточить силы на росте и созревании уже сформировавшихся плодов, а не на появлении новых побегов.



Как вырастить большие арбузы / Фото Unsplash

Когда проводить процедуру?

Пасынковать арбузы лучше всего в сухую теплую погоду – утром или вечером, когда солнце менее активно. Для работы следует использовать чистый секатор или острые ножницы, чтобы не повредить растение и не занести инфекцию через места срезов. После дождя или при высокой влажности воздуха процедуру лучше перенести, ведь влажность повышает риск развития грибковых заболеваний.

Каких ошибок следует избегать?

Одной из самых распространенных ошибок является чрезмерное количество плодов на одном кусте. В таком случае растение не сможет обеспечить все завязи питательными веществами, поэтому арбузы останутся небольшими и менее сладкими. Не стоит также слишком сильно обрезать листья. Именно они обеспечивают фотосинтез и накопление сахаров в плодах. Удалять рекомендуется только пожелтевшие, больные или лишние листья.

Как получить большие и сладкие арбузы?

Пасынкование будет эффективным только в сочетании с правильным уходом. До начала созревания арбузы нуждаются в регулярном поливе, но когда плоды начинают активно набирать вес, количество воды постепенно сокращают. Это способствует накоплению сахаров и делает мякоть слаще.

Важно! Во второй половине лета растения желательно подкармливать удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора, при этом избегая избытка азота, который стимулирует рост листьев вместо плодов.