Чтобы вырастить собственную елку, не обязательно покупать саженец или искать семена. Оказывается, новое хвойное дерево можно получить из обычной веточки взрослой ели – главное, правильно ее срезать и посадить.

Ноябрь может стать подходящим временем для этого, но есть нюансы, из-за которых черенок рискует так и не пустить корни. Подробнее об этом рассказали в материале "Эксперт".

Какие веточки ели подходят для посадки?

Для размножения выбирайте здоровые молодые побеги без пожелтевшей хвои, повреждений и признаков болезней. Их срезают со взрослого дерева острым продезинфицированным секатором. Такой способ можно попробовать как для обычной, так и для голубой ели.

В то же время черенкование хвойных растений требует терпения: укореняются далеко не все веточки, поэтому лучше заготовить сразу несколько.

Как подготовить веточки к посадке?

С нижней части каждого черенка осторожно удалите хвою и боковые отростки. Именно этот очищенный участок нужно будет погрузить в почву. После подготовки веточки можно на несколько часов поставить в воду комнатной температуры.

Добавлять мед или сахар необязательно – убедительных доказательств того, что такие добавки улучшают укоренение ели, нет.



Елку можно вырастить из обычной веточки / Фото Unsplash

Как посадить черенки ели?

Подготовьте небольшие горшки с дренажными отверстиями. Для посадки подойдет рыхлый субстрат из торфа и перлита или крупного песка. Заглубите очищенную часть веточки в землю и осторожно прижмите почву вокруг нее. Каждый черенок лучше посадить в отдельную емкость, чтобы впоследствии не повредить молодые корешки при пересадке.

Где хранить посаженные веточки?

Поставьте контейнеры в прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы черенки не пересыхали, накройте их прозрачной пленкой или колпаком, но регулярно проветривайте. Почва должна оставаться слегка влажной. Чрезмерный полив опасен, ведь из-за застоя воды веточки могут загнить, а на поверхности субстрата появится плесень.

Когда появятся корни?

Укоренение ели может длиться несколько месяцев. Не стоит вытаскивать веточки из земли, чтобы проверить результат: так легко повредить корешки, которые только начали формироваться. Также появление новых почек еще не означает, что черенок укоренился.

Молодые побеги могут развиваться благодаря запасам питательных веществ в самой веточке. Когда растение сформирует достаточно крепкую корневую систему, его можно постепенно приучать к обычным условиям выращивания. Однако быстро получить полноценную елку не удастся: на это уйдет несколько лет.