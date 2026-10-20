От взрывной волны стекла могут разлететься по комнате: как защитить окна

Во время взрыва опасность представляют не только осколки, но и разбитое стекло, которое может разлетаться на значительное расстояние и травмировать людей. Полностью защитить окна от взрывной волны с помощью подручных средств невозможно, однако можно снизить риск травмирования.

Как обезопасить дом и что делать, если стекло уже разбилось, – расскажет 24 Канал.

Как защитить окна от взрывной волны?

Один из доступных способов уменьшить разлет осколков – специальная защитная пленка для стекла. Она помогает удерживать осколки вместе, если стекло разбивается, но не делает окно взрывостойким. Эффективность зависит от характеристик пленки и качества ее монтажа.

Другой вариант, который часто рекомендуют для временной защиты, – обклеивание стекла скотчем. Однако важно понимать, что скотч не гарантирует защиты от взрывной волны и не способен надежно удержать все осколки. Поэтому рассматривать его как полноценное средство безопасности не стоит.

Если есть возможность, оконные проемы можно закрыть прочными щитами из фанеры или дерева. Однако такие конструкции также не гарантируют защиты от мощного взрыва, а их установка не должна подвергать людей опасности.



Как защитить окна от взрывной волны / Фото Unsplash

Что делать во время воздушной тревоги?

Самое важное правило – не пытаться спасти окна, а позаботиться о собственной безопасности. Если объявлена воздушная тревога, перейдите в укрытие. Если оно недоступно, следуйте официальным рекомендациям:

находитесь как можно дальше от окон, желательно за двумя стенами,

не стойте напротив стеклянных поверхностей.

Важно! Не стоит подходить к окнам, чтобы наблюдать за взрывами.

Как безопасно убрать разбитое стекло?

Если окно уже выбито, сначала убедитесь, что находиться в помещении безопасно. Если есть риск повторных ударов или повреждения конструкций, не начинайте уборку. Когда опасность миновала, соблюдайте несколько правил:

Наденьте плотные перчатки и обувь с закрытым носком, чтобы не порезаться. Осторожно соберите большие осколки и поместите их в прочную тару, которая не порвется от острых краев. Мелкие осколки уберите влажной салфеткой или бумажным полотенцем, если это безопасно для поверхности. Проверьте пол и прилегающие участки на наличие мелких осколков. Используйте пылесос только в том случае, если это разрешено производителем и нет риска повредить прибор большими кусками стекла.

После уборки тщательно вымойте руки и проверьте подошвы обуви. Если стекло глубоко вошло в кожу или рана сильно кровоточит, обратитесь за медицинской помощью. Ни один бытовой способ не может гарантировать, что окно выдержит взрывную волну. Поэтому самая надежная стратегия – заранее подготовить безопасное место в доме и во время тревоги перейти в укрытие.