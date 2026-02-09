Не ждите трагедии: простые шаги, чтобы защитить свой дом от угарного газа

Только за неполные выходные 7 – 8 февраля в Украине произошло 9 трагических случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли 4 человека и пострадали 25 человек, среди них 15 детей. Среди пострадавших целые семьи с маленькими детьми.

Об этом сообщили в ГСЧС. Спасатели напомнили, как обезопасить себя и семью от отравления угарным газом.

Что известно о несчастных случаях?

По данным ГСЧС, в селе Жуковцы Киевской области из-за нарушения правил использования генератора пострадали 4 человека, среди них дети 2024 и 2025 годов рождения. На Тернопольщине и в Виннице погибли по два человека из-за неисправности печного и газового отопления.

Трагедии произошли преимущественно в сельской местности и охватили 8 областей Украины. Основные причины – отравления угарным газом.

Как обезопасить себя и семью от отравления угарным газом?

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, основные факторы риска:

Генераторы (5 случаев) – самая распространенная причина. Люди ставят их слишком близко к окнам или даже внутри помещений.

Неисправность печного отопления (2 случая) – трещины в печах, преждевременно закрытые заслонки.

Неисправность газового оборудования (2 случая) – старые или поврежденные котлы и газовые плиты.

ГСЧС напоминает простые, но эффективные правила:

Не используйте генераторы в помещениях – располагайте их на расстоянии не менее 5 метров от дома. Регулярно проверяйте отопительные приборы – печи, котлы и газовое оборудование должны проходить техническое обслуживание. Следите за вентиляцией – в помещениях должно быть достаточно притока свежего воздуха. Установите датчики угарного газа – это поможет выявить угрозу на раннем этапе. Научите детей и близких действовать в случае задымления – немедленно покидать помещение и вызвать спасателей.



Как уберечь себя от отравления угарным газом / Фото ГСЧС

В энциклопедическом объяснении Britannica отмечается, что угарный газ (CO) образуется при неполном сгорании органических материалов, а его токсичность связана с тем, что он блокирует способность крови переносить кислород, что может вызвать серьезные поражения органов и смерть.

Угарный газ – невидим и без запаха, поэтому часто его опасность недооценивается. Малейшая неосторожность с генератором или печным отоплением может привести к трагедии.



Первые симптомы отравления угарным газом / Фото ГСЧС

