Как объясняет основатель строительной компании Ratia Construction Кирилл Ратия, накопление льда может представлять опасность не только для конструкции дома, но и для людей, пишет Better Homes and Gardens.
Почему на крыше появляются сосульки?
Небольшие сосульки могут образовываться естественно. Но если они становятся большими, появляются регулярно или накапливается лед по краям крыши – это уже тревожный знак. Специалисты объясняют: главная причина заключается в том, что крыша начинает нагреваться из-за потери тепла из дома.
В результате снег тает, вода стекает к холодным карнизам и замерзает снова. Температура на чердаке должна быть примерно такой же, как и снаружи. Если разница слишком большая – снег тает и образуются сосульки.
В чем еще может быть проблема?
Проблема может быть связана не только с недостаточной изоляцией, но и с плохой вентиляцией или щелями вокруг дымоходов, труб и освещения, через которые теплый воздух поднимается под крышу.
Домовладельцам советуют обратить внимание на несколько ключевых сигналов:
- резкий рост счетов за отопление, ведь система вынуждена работать интенсивнее;
- сквозняки с чердака, свидетельствующие о плохой герметизации;
- нестабильная температура в комнатах, даже если отопление исправно;
- образование ледяных дамб на краях крыши;
- холодные потолки и стены, которые могут даже привести к замерзанию труб.
Лед на кровле может разрушить дом / Фото Unsplash
Как решить проблему?
Как пишет AOL, самый надежный вариант – пригласить профессионального подрядчика, который удалит старую изоляцию и установит новую. Также можно:
- добавить дополнительный слой утепления;
- улучшить вентиляцию чердака;
- герметизировать щели вокруг труб и вентиляционных отверстий;
- регулярно чистить водостоки;
- установить нагревательные шнуры в желобах.
Постоянный цикл таяния и повторного замерзания снега может не только создать опасные сосульки, но и повредить крышу и водосточную систему. Поэтому специалисты советуют не игнорировать "ледяные слезы" дома.
Что сделать, чтобы трубы зимой не лопнули?
- Для предотвращения замерзания воды в трубах зимой рекомендуется оставлять дверцы шкафов с трубами открытыми, поддерживать стабильную температуру в доме, не давать воде застаиваться и утеплять трубы в холодных помещениях.
- При замерзании труб следует включить кран и осторожно прогревать трубу феном или тепловентилятором, а в случае повреждения трубы перекрыть воду и обратиться к сантехнику.