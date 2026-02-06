Як пояснює засновник будівельної компанії Ratia Construction Кіріл Ратія, накопичення льоду може становити небезпеку не лише для конструкції будинку, а й для людей, пише Better Homes and Gardens.

Чому на даху з'являються бурульки?

Невеликі бурульки можуть утворюватися природно. Але якщо вони стають великими, з'являються регулярно або накопичується лід по краях даху – це вже тривожний знак. Фахівці пояснюють: головна причина полягає в тому, що дах починає нагріватися через втрату тепла з будинку.

У результаті сніг тане, вода стікає до холодних карнизів і замерзає знову. Температура на горищі має бути приблизно такою ж, як і зовні. Якщо різниця надто велика – сніг тане й утворюються бурульки.

У чому ще може бути проблема?

Проблема може бути пов'язана не лише з недостатньою ізоляцією, а й із поганою вентиляцією або щілинами навколо димоходів, труб і освітлення, через які тепле повітря піднімається під дах. Домовласникам радять звернути увагу на кілька ключових сигналів:

  • різке зростання рахунків за опалення, адже система змушена працювати інтенсивніше;
  • протяги з горища, що свідчать про погану герметизацію;
  • нестабільна температура в кімнатах, навіть якщо опалення справне;
  • утворення крижаних дамб на краях даху;
  • холодні стелі та стіни, які можуть навіть призвести до замерзання труб.

Лід на покрівлі може зруйнувати будинок
Фото Unsplash

Як вирішити проблему?

Як пише AOL, найнадійніший варіант – запросити професійного підрядника, який видалить стару ізоляцію та встановить нову. Також можна:

  • додати додатковий шар утеплення;
  • покращити вентиляцію горища;
  • герметизувати щілини навколо труб і вентиляційних отворів;
  • регулярно чистити водостоки;
  • встановити нагрівальні шнури у жолобах.

Постійний цикл танення й повторного замерзання снігу може не лише створити небезпечні бурульки, а й пошкодити дах та водостічну систему. Тому фахівці радять не ігнорувати "льодяні сльози" будинку.

Що зробити, щоб труби взимку не лопнули?

  • Для запобігання замерзанню води в трубах взимку рекомендується залишати дверцята шаф з трубами відкритими, підтримувати стабільну температуру в оселі, не давати воді застоюватися та утеплювати труби в холодних приміщеннях.
  • При замерзанні труб слід увімкнути кран і обережно прогрівати трубу феном або тепловентилятором, а у випадку пошкодження труби перекрити воду та звернутися до сантехніка.