Як пояснює засновник будівельної компанії Ratia Construction Кіріл Ратія, накопичення льоду може становити небезпеку не лише для конструкції будинку, а й для людей, пише Better Homes and Gardens.
Чому на даху з'являються бурульки?
Невеликі бурульки можуть утворюватися природно. Але якщо вони стають великими, з'являються регулярно або накопичується лід по краях даху – це вже тривожний знак. Фахівці пояснюють: головна причина полягає в тому, що дах починає нагріватися через втрату тепла з будинку.
У результаті сніг тане, вода стікає до холодних карнизів і замерзає знову. Температура на горищі має бути приблизно такою ж, як і зовні. Якщо різниця надто велика – сніг тане й утворюються бурульки.
У чому ще може бути проблема?
Проблема може бути пов'язана не лише з недостатньою ізоляцією, а й із поганою вентиляцією або щілинами навколо димоходів, труб і освітлення, через які тепле повітря піднімається під дах. Домовласникам радять звернути увагу на кілька ключових сигналів:
- різке зростання рахунків за опалення, адже система змушена працювати інтенсивніше;
- протяги з горища, що свідчать про погану герметизацію;
- нестабільна температура в кімнатах, навіть якщо опалення справне;
- утворення крижаних дамб на краях даху;
- холодні стелі та стіни, які можуть навіть призвести до замерзання труб.
Лід на покрівлі може зруйнувати будинок / Фото Unsplash
Як вирішити проблему?
Як пише AOL, найнадійніший варіант – запросити професійного підрядника, який видалить стару ізоляцію та встановить нову. Також можна:
- додати додатковий шар утеплення;
- покращити вентиляцію горища;
- герметизувати щілини навколо труб і вентиляційних отворів;
- регулярно чистити водостоки;
- встановити нагрівальні шнури у жолобах.
Постійний цикл танення й повторного замерзання снігу може не лише створити небезпечні бурульки, а й пошкодити дах та водостічну систему. Тому фахівці радять не ігнорувати "льодяні сльози" будинку.
Що зробити, щоб труби взимку не лопнули?
- Для запобігання замерзанню води в трубах взимку рекомендується залишати дверцята шаф з трубами відкритими, підтримувати стабільну температуру в оселі, не давати воді застоюватися та утеплювати труби в холодних приміщеннях.
- При замерзанні труб слід увімкнути кран і обережно прогрівати трубу феном або тепловентилятором, а у випадку пошкодження труби перекрити воду та звернутися до сантехніка.