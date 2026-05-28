Г-образная, островная или линейная: какая кухня на самом деле самая удобная в 2026 году
Еще несколько лет назад люди выбирали кухню преимущественно по принципу "что красивее выглядит на фото". Но в 2026 году дизайнеры все чаще говорят о другом: главное не модная форма кухни, а то, насколько она удобна в повседневной жизни.
Какая кухня лучше – Г-образная, островная или линейная – рассказали эксперты издания Architectural Digest.
Каждый из вариантов имеет свои преимущества, однако также и недостатки, из-за которых даже очень дорогой ремонт может оказаться неудобным. Эксперты объясняют: идеальной кухни "для всех" не существует. Лучшая планировка зависит от площади квартиры, образа жизни, количества людей в семье и даже того, как часто человек готовит дома.
Почему линейные кухни стали такими популярными?
Линейная кухня сегодня – один из главных трендов современных квартир, особенно небольших. В такой планировке вся кухня располагается вдоль одной стены. Раньше подобный формат часто считали "бюджетным" или временным решением, но сейчас дизайнеры активно используют его даже в дорогих интерьерах.
Главная причина популярности – минимализм и экономия пространства. Линейная кухня:
- не перегружает интерьер;
- визуально делает квартиру более просторной;
- хорошо подходит для студий;
- прекрасно вписывается в современные open-space квартиры.
Линейная кухня сегодня – один из главных трендов / Фото Pinterest
Особенно популярными стали скрытые кухни, где техника и системы хранения максимально "маскируются" под мебель. Однако есть и минусы. Если кухня слишком длинная, человек во время приготовления постоянно перемещается между холодильником, мойкой и плитой. Именно поэтому дизайнеры советуют внимательно продумывать так называемый "рабочий треугольник".
Справка. "Рабочий треугольник" – это один из главных принципов планирования кухни, который дизайнеры и архитекторы используют уже много лет для создания удобного пространства. Речь идет о правильном расположении трех основных зон на кухне: холодильника, мойки и плиты.
Почему Г-образная кухня считается самой практичной?
Многие дизайнеры называют именно Г-образную планировку самой удобной для большинства квартир. Такая кухня позволяет:
- создать больше рабочей поверхности;
- удобно разместить технику;
- сделать более комфортную систему хранения;
- оставить место для обеденной зоны.
Главное преимущество – эргономика. Основные кухонные зоны расположены рядом, поэтому человек меньше ходит во время приготовления пищи. Именно поэтому Г-образные кухни часто рекомендуют семьям и людям, которые много готовят. Кроме того, такая планировка считается одним из самых универсальных – оно подходит и для маленьких квартир, и для просторных помещений.
Г-образная кухня считается самой практичной / Фото Pinterest
А как насчет островной кухни?
Островная кухня уже несколько лет остается "мечтой с Pinterest" и Instagram. Именно ее чаще всего показывают в дизайнерских интерьерах и дорогих домах. Кухонный остров может выполнять сразу несколько функций:
- рабочей поверхности;
- места для хранения;
- барной стойки;
- обеденной зоны;
- места для общения.
Именно поэтому островные кухни особенно популярны в больших домах и просторных квартирах. Однако дизайнеры предупреждают: это решение подходит далеко не всем. Если кухня небольшая, остров "съедает" пространство и затрудняет передвижение, создавая ощущение перегрузки.
Островная кухня имеет дорогой вид / Фото Pinterest
Какая кухня в итоге самая удобная?
Эксперты говорят: универсального победителя нет. Для маленьких квартир чаще всего советуют линейные кухни. Для семей и активного приготовления – Г-образные. А островные варианты лучше работают в больших пространствах. Главное правило современного дизайна – кухня должна быть не только красивой, но и удобной именно для ежедневной жизни.