SPA дома: 5 растений, которые добавят уюта ванной комнате

Ванная комната давно перестала быть только функциональным пространством – в 2026 году ее все чаще превращают в место для релакса. И комнатные растения там играют ключевую роль: они добавляют свежести, "оживляют" интерьер и прекрасно чувствуют себя во влажной среде.

Даже при недостатке естественного света можно подобрать неприхотливые варианты, которые легко адаптируются к таким условиям. Какие растения выбрать для ванны – рассказало издание Better Homes and Gardens.

Какие растения идеально подойдут для ванной комнаты?

Драцена Сандера

Это растение, известно как "лаки-бамбук", – один из самых простых вариантов для ванной. Она может расти даже в обычной воде, без почвы, что делает ее идеальной для помещений с высокой влажностью. Драцена хорошо переносит тень, не требует частого ухода и прекрасно смотрится в минималистичных интерьерах. Достаточно лишь следить, чтобы в емкости всегда была чистая вода.

Хедера

Плющ или хедера – идеальное растение для создания "живых" акцентов. Ее длинные побеги красиво спадают с полок или подвесных кашпо, добавляя ванной уюта. Она хорошо переносит тень и любит влажный воздух, поэтому в ванной практически не нуждается в опрыскивании. Главное – поддерживать почву слегка влажной.

Растения в ванной комнате добавляют уюта / Фото Unsplash

Филодендрон

Филодендрон – классика среди тропических растений. Он обожает влажность и легко адаптируется к условиям ванной комнаты. Для темных помещений лучше выбирать сорта с однотонными зелеными листьями. Растение не требует частого полива, но хорошо реагирует на влажный воздух и периодические подкормки.

Сансевиерия

Сансевиерия, известна как "тещин язык", – одно из самых неприхотливых растений. Она хорошо переносит как влажность, так и недостаток света. Поливать ее нужно редко – лишь после полного высыхания почвы. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет тратить много времени на уход.

Аспидистра

Аспидистра – одно из самых выносливых комнатных растений. Она может расти даже в полной тени и не требует особого ухода. Ее крупные глянцевые листья придают интерьеру тропический вид. Растение не боится кратковременной засухи, но не любит чрезмерного полива – это стоит учитывать.

Почему стоит добавить растения в ванную?

Как пишет Times of India, растения не только украшают пространство, но и:

создают атмосферу спа прямо дома;

улучшают микроклимат;

добавляют интерьеру глубины и уюта.

В 2026 году тренд на "живые" интерьеры только усиливается, и даже небольшое растение в ванной может полностью изменить ощущение от пространства.

