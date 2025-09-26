Осень традиционно ассоциируется с уборкой в саду. Мы собираем опавшие листья, готовим почву к зиме и часто беремся за секатор, чтобы навести порядок среди цветов и кустов.

Но, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, не все растения стоит обрезать в этот сезон. В некоторых случаях это может стоить будущего цветения. Каким цветами лучше давать покой до весны, рассказываем далее.

Какие цветы не стоит обрезать осенью?

Гортензии

Эти роскошные цветы лучше оставить в покое до весны. Большинство гортензий формируют бутоны еще до зимы, поэтому осенняя обрезка лишит пышного цветения в следующем году.

Наперстянки

Эти высокие и эффектные растения обычно являются двухлетними. Они цветут, образуют семена, а затем отмирают. Если обрезать стебли слишком рано, самосева не произойдет. Эксперты советуют оставить несколько цветоносов, чтобы они созрели и рассыпали семена. Тогда наперстянки появятся снова в следующем сезоне.

Азалии

Осенняя обрезка для азалий – плохая идея. Дело в том, что большинство сортов формируют бутоны еще летом, и любое вмешательство осенью уничтожит будущее цветение. Обрезать их стоит только сразу после весеннего цветения, чтобы придать кусту форму.

Форзиция

Этот куст с солнечно-желтыми цветами тоже требует правильного подхода. Он формирует бутоны еще летом на прошлогодних побегах, поэтому осенняя обрезка уничтожит будущие цветы. Лучшее время для формирования форзиции – сразу после весеннего цветения. Тогда можно срезать старые стебли, а осенью лучше давать растению отдых.

Не для всех цветов полезна обрезка / Фото Freepik

Какие цветы можно обрезать осенью?

Как пишет The Spruce, некоторые цветы наоборот нуждаются в обрезке. Хорошей идеей осенью будет навести порядок с такими растениями:

Розы,

Бархатцы,

Циннии,

Лаванда,

Герань,

Ромашки,

Георгины,

Космос,

Петунии.

Как подготовить сад к холодам?

Поскольку осень – это сезон подготовки сада к холодам, то обрезка цветов – не единственная задача, которую стоит успеть выполнить в этот период.

Среди прочего, стоит провести прополку клумб и грядок, а также посадить весенние луковицы и выполнить мульчирование деревьев и кустарников для подготовки к зимним условиям.