Не піддавайтеся спокусі: які квіти не варто обрізати цієї осені
- Гортензії, наперстянки, азалії та форзиції не варто обрізати восени, щоб зберегти майбутнє цвітіння.
- Троянди, чорнобривці, цинії, лаванду, герань, ромашки, жоржини, космос та петунії можна обрізати восени.
Осінь традиційно асоціюється з прибиранням у саду. Ми збираємо опале листя, готуємо ґрунт до зими й часто беремося за секатор, щоб навести порядок серед квітів і кущів.
Але, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, не всі рослини варто обрізати в цей сезон. У деяких випадках це може коштувати майбутнього цвітіння. Яким квітами краще давати спокій до весни, розповідаємо далі.
Які квіти не варто обрізати восени?
Гортензії
Ці розкішні квіти краще залишити у спокої до весни. Більшість гортензій формують бутони ще до зими, тому осіння обрізка позбавить пишного цвітіння наступного року.
Наперстянки
Ці високі й ефектні рослини зазвичай є дворічними. Вони цвітуть, утворюють насіння, а потім відмирають. Якщо обрізати стебла занадто рано, самосіву не відбудеться. Експерти радять залишити кілька квітконосів, щоб вони дозріли й розсипали насіння. Тоді наперстянки з’являться знову наступного сезону.
Азалії
Осіння обрізка для азалій – погана ідея. Річ у тому, що більшість сортів формують бутони ще влітку, і будь-яке втручання восени знищить майбутнє цвітіння. Обрізати їх варто лише одразу після весняного цвітіння, щоб надати кущу форми.
Форзиція
Цей кущ із сонячно-жовтими квітами теж потребує правильного підходу. Він формує бутони ще влітку на торішніх пагонах, тому осіння обрізка знищить майбутні квіти. Найкращий час для формування форзиції – одразу після весняного цвітіння. Тоді можна зрізати старі стебла, а восени краще давати рослині відпочинок.
Які квіти можна обрізати восени?
Як пише The Spruce, деякі квіти навпаки потребують обрізання. Гарною ідеєю восени буде навести лад з такими рослинами:
- Троянди,
- Чорнобривці,
- Цинії,
- Лаванда,
- Герань,
- Ромашки,
- Жоржини,
- Космос,
- Петунії.
Як підготувати сад до холодів?
Оскільки осінь – це сезон підготовки саду до холодів, то обрізання квітів – не єдина задача, яку варто встигнути виконати у цей період.
Серед іншого, варто провести прополювання клумб та грядок, а також посадити весняні цибулини й виконати мульчування дерев та чагарників для підготовки до зимових умов.