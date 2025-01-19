Чтобы дома было тепло и уютно: какие дрова лучше всего выбирать для котла

Каждый владелец твердотопливного оборудования, в котором в качестве топлива используются дрова, сталкивается с вопросом, какую древесину для котла лучше всего использовать.

Этот вопрос действительно важный, поскольку от типа и состояния дров во многом зависит срок службы агрегата, то, как быстро котел будет выходить на рабочую мощность, и как часто его придется обслуживать. Какие же дрова лучше всего выбрать для своего котла и что при этом следует учитывать, рассказывает 24 Канал.

Также интересно Какие дрова дают больше тепла: полный перечень лучшей древесины для отопления

Влажность

Эффективность дров определяется уровнем их влажности. Для качественного отопления влажность дров не должна превышать 15 – 20%. Такой уровень обычно достигается после 1 – 2 лет выдержки древесины на открытом воздухе под навесом. Для сравнения, свежесрубленная древесина имеет влажность 50 – 60%.

Поэтому, поскольку большинство дров на рынке – это свежесрубленная древесина, рекомендуется покупать их заранее и выдерживать перед использованием.

Это будет способствовать тому, что котел будет иметь высокий коэффициент полезного действия, ведь тепло, которое выделяется при горении сырых дров, тратится на испарение влаги, снижая их теплотворность.

Также использование выдержанных дров будет способствовать уменьшению расхода топлива. Например, теплотворность сухой сосны составляет 2200 – 2300 кВт/м³, тогда как у свежей – только 1800 – 1900 кВт/м³.

Кроме того, сырые дрова способствуют накоплению смол в дымоходе и камере сгорания, поэтому, чтобы котел работал дольше и лучше желательно не использовать слишком влажную древесину.

Порода древесины

Дрова изготавливают как из хвойных, так и из лиственных пород деревьев. Каждая из них имеет свои особенности.

Так, в случае с хвоей для отопления обычно используются сосна и ель. Дрова из этой древесины горят хорошо, однако быстро. При этом выделяется большое количество смол, которые оседают на стенках дымохода, и образуется много дыма. В то же время дрова из хвойных пород дерева выделяют приятный запах и хорошо подходят для сауны или бани.

Не все дрова одинаково эффективны для отопления / Фото Freepik

Лиственные же породы, применяемые для дровяных котлов, – это дуб, акация, ольха, осина, береза, тополь. Реже используется ива, ясень, клен, фруктовые деревья. Лучшим вариантом из всех них для отопления считают дуб, акацию и березу. Они имеют высокую теплотворность, долго горят, выделяют сравнительно немного смолы, кроме березы, и дыма. Ольха, осина, тополь взамен дают мало жара и быстро сгорают.

Чтобы правильно выбрать дрова в соотношении цена и качество, нужно знать соотношение объемной теплотворности разных пород. Топливо покупается объемами и надо соотнести цену с количеством теплоты, которую можно получить с одного объема от древесины разных пород.

Размер дров

Продавцы дров предлагают различные варианты. К примеру, приобрести можно метровые дрова или колотые, длиной 30 – 40 сантиметров. Цена дров увеличивается в зависимости от уровня подготовки: колотые дрова стоят на 25 – 30% дороже метровых.

Однако перед покупкой стоит учесть не только цену, но и размеры камеры сгорания вашего котла. Длина дров должна быть на 5 сантиметров меньше ее глубины.