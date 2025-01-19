Це запитання дійсно важливе, оскільки від типу та стану дров багато в чому залежить термін служби агрегату, те, як швидко котел виходитиме на робочу потужність, та як часто його доведеться обслуговувати. Які ж дрова найкраще обрати для свого котла та що при цьому слід враховувати, розповідає 24 Канал.

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Вологість

Ефективність дров визначається рівнем їхньої вологості. Для якісного опалення вологість дров не повинна перевищувати 15 – 20%. Такий рівень зазвичай досягається після 1 – 2 років витримки деревини на відкритому повітрі під навісом. Для порівняння, свіжозрубана деревина має вологість 50 – 60%.

Відтак, оскільки більшість дров на ринку – це свіжозрубана деревина, рекомендується купувати їх завчасно та витримувати перед використанням.

Це сприятиме тому, що котел матиме вищий коефіцієнт корисної дії, адже тепло, яке виділяється при горінні сирих дров, витрачається на випаровування вологи, знижуючи їхню теплотворність.

Також використання витриманих дров сприятиме зменшенню витрат палива. Наприклад, теплотворність сухої сосни становить 2200 – 2300 кВт/м³, тоді як у свіжої – лише 1800 – 1900 кВт/м³.

Крім того, сирі дрова сприяють накопиченню смол у димоході та камері згоряння, тож, щоб котел працював довше та краще бажано не використовувати надто вологу деревину.

Порода деревини

Дрова виготовляють як з хвойних, так і з листяних порід дерев. Кожна з них має свої особливості.

Так, у випадку з хвоєю для опалювання зазвичай використовуються сосна та ялина. Дрова з цієї деревини горять добре, проте швидко. При цьому виділяється чимала кількість смол, які осідають на стінках димаря, та утворюється багато диму. Водночас дрова з хвойних порід дерева виділяють приємний запах і добре підходять для сауни або лазні.

Не всі дрова однаково ефективні для опалення / Фото Freepik

Листяні ж породи, що застосовуються для дров'яних котлів, – це дуб, акація, вільха, осика, береза, тополя. Рідше використовується верба, ясен, клен, фруктові дерева. Найкращим варіантом з усіх них для опалення вважають дуб, акацію та березу. Вони мають високу теплотворність, довго горять, виділяють порівняно небагато смоли, крім берези, та диму. Вільха, осика, тополя натомість дають мало жару і швидко згорають.

Щоб правильно вибрати дрова в співвідношенні ціна та якість, потрібно знати співвідношення об'ємної теплотворності різних порід. Паливо купується об'ємами й треба співвіднести ціну з кількістю теплоти, яку можна отримати з одного об'єму від деревини різних порід.

Розмір дров

Продавці дров пропонують різні варіанти. До прикладу, придбати можна метрові дрова чи колоті, довжиною 30 – 40 сантиметрів. Ціна дров збільшується залежно від рівня підготовки: колоті дрова коштують на 25 – 30% дорожче за метрові.

Однак перед покупкою варто врахувати не тільки ціну, а й розміри камери згоряння вашого котла. Довжина дров має бути на 5 сантиметрів менша за її глибину.